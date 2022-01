Nadal o Đokoviću: Pravda jer rekla svoje, umoran sam više od toga (video)

Ponovo je u centru pažnje Rafael Nadal, koji je nakon pobede u prvom kolu Australijan opena protiv Markosa Girone (3:0) ponovo prokomentarisao situaciju oko prvog reketa sveta.

Španac je rekao da ne želi da se meša u odluke australijskih vlasti, a sada je izašao i snimak njegove izjave na konferenciji za medije.

Bez ikakve sumnje, ponovo će Nadalove reakcije izazvati pažnju svetske javnosti. Pokušao je španski teniser ponovo da bude diplomata, koji je od novinarke koja mu je postavila pitanje o Đokovićevom učešću tražio da mu više puta ponovi šta želi da kaže.

Kada mu je novinarka ponovila pitanje, Nadal je napravio zbunjenu facu nakon čega se blago osmehnuo.

– Ne znam. Inače, postajem prilično umoran zbog toga. Skoro nedelju dana je prošlo kada je pobedio na prvom suđenju i bilo mu je omogućeno da trenira. Rekao sam da pravda priča i da je to najispravnija stvar. I, ako je pravda rekla da je njegova viza u redu i da može da igra. Juče je pravda rekla drugačiju stvar. Ja neću nikad biti protiv onoga što pravda kaže.

– Druga stvar je šta je verujem lično. Idealna situacija u svetu sporta je da su najbolji igrač sveta na terenu i da igraju na najvećim događajima. To je bolje za sport, bez sumnje. Da je Novak bio ovde i igrao, to bi bilo bolje za sve. Kao što sam rekao na početku, ja ne mogu da kažem drugu stvar, jer verujem da je stvar sada vrlo jasna.

Podsetimo, Nadal je i pre odluke suda upitan kakav je njegov stav po pitanju Novakovog nastupa u Melburnu, kada je rekao da niko nije veći od turnira i da će i bez Srbina, Australijan open biti odličan.

Nedugo zatim usledilo je pitanje od strane drugog novinara, da li će mu na turniru nedostajati jedan od najvećih rivala i kako se oseća time što je jedini osvajač Australijan opena koji se trenutno nalazi u Melburnu.

– Uvek sam imao veliko poštovanje i dobar odnos sa mojim rivalima. Verujem da je život bolji kada imate dobar odnos sa svima, posebno u svlačionici, uz neke izuzetke. To je moja filozofija, da budete dobri sa svima, onda ste srećniji. Novak nije bio izuzetak, uvek smo imali sjajan odnos. Iskreno, želim mu sve najbolje, mislim da je situacija bila ludnica. On nije jedini koji je učinio da stvari budu ovako loše u ovom slučaju, ima još odgovornih za ovu užasnu situaciju poslednje dve nedelje. Ali, naravno, on je jedan od dogovornih takođe. Lično, voleo bih da igra ovde. Da li je to fer ili nije, to je druga stvar o kojoj ne želim više da pričam, rekao je Nadal.

Inače, Nadal u drugom kolu Otvorenog prvenstva Australije čeka pobednika duela između Tanasija Kokinakisa i kvalifikanta Janika Hanfmana.

