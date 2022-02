Nadal „počistio“ Medvedeva, Britanac šokirao Cicipasa!

U finalu turnira u Akapulku sastaće se Rafael Nadal, koji je pobedio Danila Medvedeva, i Kemron Nori, koji je eliminisao Stefanosa Cicipasa.

Nadal je savladao Medvedeva posle dva časa borbe, ali sa 2-0 u setovima (6:3, 6:3).

MASTERFUL.@RafaelNadal defeats Medvedev in straight sets to reach the 2022 Acapulco final!#AMT2022 pic.twitter.com/VPqVNqcRj2 — Tennis TV (@TennisTV) February 26, 2022

Španski teniser je zabeležio petu pobedu u šest mečeva protiv Rusa, drugu ove sezone nakon što se u finalu Australijan opena vratio od 0-2 u setovima i došao do trijumfa.

Rafa u prvom setu protivniku nije dopustio da dođe ni do jedne brejk lopte i relativno rutinski je došao do vođstva, iako je Medvedev bio dostojan rival.

U drugom setu su do izražaja došle propuštene prilike – Nadal je napravio brejk u prvom gemu, poveo sa 2:0, a onda je krenuo da spasava brejk lopte.

Simply ASTOUNDING 👏@RafaelNadal pulling out all the stops against Daniil Medvedev in Acapulco. #AMT2022 pic.twitter.com/d95iAiaWm1 — Tennis TV (@TennisTV) February 26, 2022

Sredinom seta je u samo dva gema spasao čak 11 brejk lopti i zadržao brejk prednosti, da bi u devetom gemu seta uspeo da se od 40:0 na riternu izvuče, te protivniku oduzme servis i završi posao.

The moment @RafaelNadal defeated Daniil Medvedev to reach his fifth Acapulco final ✌️ #AMT2022 pic.twitter.com/hdpSHY1McT — Tennis TV (@TennisTV) February 26, 2022

Britanski teniser Kemron Nori je iznenadio Cicipasa i došao do pobede od 6:4, 6:4 posle sat i 19 minuta borbe.

U prvoj deonici meča nije viđena nijedna brejk prilika sve do devetog gema, kada je Nori došao do prve šanse i momentalno je iskoristio, a zatim potvrdio brejk sa nulom.

The streak hits 🎱 @cam_norrie notches his 8th consecutive win, 6-4 6-4 over Stefanos Tsitsipas to reach the Acapulco final. #AMT2022 pic.twitter.com/cSVvZVbrXm — Tennis TV (@TennisTV) February 26, 2022

U drugom setu viđena je gotovo ista priča, samo što je Cicipas uspeo da pre tog devetog gema dođe do jedne brejk lopte, ali je nije iskoristio.

Finale Akapulka na programu je u noći između subote i nedelje.

(Sputnjik)

