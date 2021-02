Nadal poražen, Cicipas posle velikog preokreta u polufinalu (video)

Grčki teniser Stefanos Cicipas plasirao se u polufinale Australijan opena, pošto je danas posle preokreta pobedio Rafaela Nadala 3:6, 2:6, 7:6, 6:4, 7:5.

MASSIVE COMEBACK STEF

Stefanos Tsitsipas becomes the second player to beat Rafael Nadal from 0-2 down at Slams with a 3-6, 2-6, 7-6, 6-4, 7-5! Tremendous battle… 👏👏 #Ausopen pic.twitter.com/9avGqwvhmd

