Natalija Šadrina i Nikolina Gajić pobedama prošle u osminu finala SP

NJU DELHI – Srpske bokserke Natalija Šadrina i Nikolina Gajić plasirale su se danas u osminu finala šampionata sveta u Nju Delhiju i pridružile se Sari Ćirković među 16 najboljih.

Šadrina je u prvom kolu kategorije do 60 kilograma jednoglasnom odlukom sudija savladala Grkinju Olgu Pavlinu Papadatu, dok je Gajić u kategoriji do 70 kilograma, takođe sa maksimalnih 5:0 savladala Nepalku Ranu Sarasvati.

“ Srećna sam zbog pobede za Srbiju. Daću sve od sebe da tako i nastavim“, izjavila je Šadrina, koju u osmini finala čeka Kazahstanka Rima Volosenko.

Naredna rivalka Gajićevoj biće Brazilka Barbara Dos Santos.

„Nadale smo se da ćemo posle dva dana imati „tri od tri“ i uspele smo u tome. Sada me čeka Brazilka, nije boksovala u prvom meču, ali nadam se najboljem“, rekla je Gajić.

Trećeg dana šampionata sveta u Nju Delhiju u ring ulaze tri srpske bokserke – Snežana Šiljković (48 kg), Jelena Zekić (54 kg) i Milena Matović (66 kg).

(Tanjug)

