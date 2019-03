Navijač prišao Ronaldu ispred hotela pa dobio uspomenu za celi život (video)

Srbija večeras u Lisabonu u 20:45 sati igra protiv Portugala, a najveća opasnost po izabranike Mladena Krstajića bez sumnje će biti Kristijano Ronaldo, koji igra u sjajnoj formi u Juventusu.

Gde god da se nalazi, Ronalda navijači ne ostavljaju na miru. Tako je bilo i u Lisabonu, gde se priprema za duel sa Srbijom.

A fan asked Cristiano Ronaldo to sign his Real Madrid shirt yesterday.

He joked back: “Don’t you have a Juventus shirt?"

⚫️⚪️pic.twitter.com/CzTksmUCuE

— Cristiano Ronaldo (@TheRonaldoTeam) March 23, 2019