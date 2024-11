Nedović: Očekujem tešku utakmicu; Kalinić: Imaju dobru ekipu i sjajnog trenera

Košarkaš Crvene zvezde Nemanja Nedović izjavio je danas da očekuje da će predstojeća utakmica Evrolige protiv Partizana biti dosta teška i da je pritisak više na njihovom rivalu.

„Očekuje nas teška utakmica, pritisak je više na njima. Na nama je da odigramo našu igru, i da uz podršku pred domaćom publikom zabeležimo pobedu“, naveo je Nedović.

Crvena zvezda će u Beogradu dočekati gradskog rivala Partizan u četvrtak u 20 časova, u 11. kolu Evrolige.

„Pritisak uvek postoji, ne samo protiv Partizana, ali mislim da sam dovoljno iskusan da to iskontrolišem i preusmerim u pozitivnu energiju. Očekujem od sebe da odigram dobro, da pomognem ekipi da pobedi, ne osećam dodatni pritisak. Motivacija raste u Evroligi, ljudi širom Evrope dolaze da gledaju, ali za mene je svaki derbi poseban“, dodao je Nedović.

Crvena zvezda se nalazi na 10. mestu u Evroligi sa pet pobeda i pet poraza, dok Partizan zauzima 16. poziciju sa dve pobede i osam poraza.

„Evroliga je takvo takmičenje da se igra na svaka dva, tri dana, kada vežeš dva, tri poraza uđeš u donji deo tabele. To nije pravo merilo, mislim da su oni kvalitetnija ekipa od svoje pozicije na tabeli“, rekao je Nedović.

Trener Crvene zvezde Janis Sferopulus naveo je da Nedović ima malih problema sa povredom, ali bek Crvene zvezde smatra da je spreman za utakmicu protiv Partizana.

„Dobro se osećam, odradio sam juče trening sa ekipom, danas još jedan, spreman sam“, kazao je Nedović.

Krilni igrač Crvene zvezde Nikola Kalinić rekao je da se njegova ekipa za predstojeću utakmicu priprema kao i za svaku drugu.

„Pripremamo se kao i za svaku drugu utakmicu, ova je pomalo specifična, pomalo teža, ali trudimo se da držimo sve što normalnije moguće. Hoćemo da odigramo dobru utakmicu i popravimo utisak iz Liona“, naveo je Kalinić.

Kalinić je pohvalio ekipu Partizana, uprkos njihovom lošem početku sezone u Evroligi.

„Stanje na tabeli se menja vrlo brzo. Imaju dobru ekipu i sjajnog trenera. I mi, i oni možemo bolje“, kazao je on.

Kalinić je rekao da mu je drago što će i 1.000 navijača Partizana biti prisutno na utakmici.

„Sigurno da raduje dolazak protivničkih navijača, to je pravi derbi, kao i u kupu. Nadam se da je to nešto što će da se održava i nastavlja ubuduće, bez nemilih scena. Raduje me to, dodaće na žaru i na vatri“, rekao je on.

Krilni centar Crvene zvezde Majk Daum rekao je da njegova ekipa mora da igra sa dosta intenziteta na utakmici protiv Partizana.

„Najbitnija stvar je da igramo jako, ako to uradimo svideće nam se rezultat utakmice“, naveo je Daum.

Daum je dodao da se raduje prilici da oseti atmosferu na derbiju.

„Osećam se jako dobro i uzbuđeno. Bio sam deo derbija kad sam bio u Efesu, ali nije toliko veliko i uzbudljivo kao što je ovde. Radujem se utakmici, ali to je ipak samo još jedna utakmica za nas, bitna je i želimo da je pobedimo. Čuo sam dosta priča o navijačima i atmosferi, jako sam uzbuđen da osetim to za sebe i tu energiju navijača“, rekao je on.

Crvena zvezda je pobedila Partizan u poslednjih osam međusobnih duela u svim takmičenjima.

(Beta)

