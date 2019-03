Nejmarov otac: Razgovaramo o produžetku ugovora

PARIZ – Napadač Pari Sen Žermena Nejmar u pregovorima je da produži ugovor sa francuskim klubom, potvrdio je njegov otac koji mu je i menadžer.

„Nejmar je u drugoj godini ugovora sa PSŽ-om, a do isteka ugovora ima još tri godine. Već sada govorimo o produžetku“, rekao je Nejmar Senior, a prenosi Frans Fudbal.

Nejmarov otac istakao je njegov sin imao samo dva velika transfera u karijeri, a da je predmet glasina od 17. godine, kada je imao profesionalni debi.

„Ljudi kažu da se o Nejmaru priča u svim prelaznim rokovima, da je tema u transferima velikih klubova. To samo znači da je njegova karijera dobro vođena. Uvek je među najtraženijim imenima, to je poenta. Ali to ne znači da će prelaziti iz jednog kluba u drugi“, zaključio je njegov otac i menadžer.

Brazilac je u PSŽ stigao iz Barselone u leto 2017. godine za rekordna 222 miliona evra, ali su mediji pisali i o njegovom povratku u španski fudbal.

Spekulislalo se da je za brazilsku zvezdu zainteresovan Real Madrid, a povezivan je i sa povratkom u katalonski klub.

(Tanjug)