Nekadašnji vaterpolisti Partizana: Ostavke, pa Skupština

BEOGRAD – Grupa nekadašnjih vaterpolista Partizana, predvođena Filipom Filipovićem, Živkom Gocićem i Slobodanom NIkićem, zatražila je danas momentalne ostavke Uprave (na čelu sa Mirko Bradajićem, prim. aut) i raspisivanje vanredne Skupštine sa ciljem prevazilaženja teške situacije u jednom od najtrofejnijih evropskih klubova.

U otvorenom pismu javnosti, koji su sem trojice slavnih asova, potpisali i Miloš Korolija, Milan Aleksić, Stefan Mitrović, Miloš Ćuk, Nikola Kuljača, Dušan Mandić, Nikola Jakšić i Slobodan Soro, navodi se da je to samo prvi korak u procesu početka oporavka najtrofejnijeg kluba u istoriji.

„Zahtevamo momentalne ostavke svih ljudi na rukovodećim funkcijama u klubu i raspisivanje vanredne Skupstine kluba. Shodno drugostepenoj presudi koju je potvrdilo Ministarstvo omladine i sporta, podržavamo uvođenje kluba u legalitet i smatramo da je jedino Zoran Avramović, validni predsednik Skupštine VK Partizan, te tražimo zakazivanje Skupštine u najkraćem mogućem roku s obzirom na ozbiljnost situacije u klubu“, navodi se u pismu.

Kako se ističe, vaterpolo klub Partizan se već godinama urušava i od kluba koji je bio sinonim za uspeh, najkvalitetniju školu koja je prepoznata i cenjena širom sveta, rasadnik talenata i među igračima i među trenerima, postaje mesto na koje se ne ide sa ponosom.

„Da se ne bi dogodilo da od kluba ostane samo ime i da se nastavi uništavanje svega onoga što su decenijama stvarale generacije i generacije igrača i trenera, osetili smo obavezu da se javno oglasimo, te prenesemo naš zahtev Upravi kluba. U neverici smo godinama gledali kako se proces srozavanja kluba odvija pred našim očima osećajući nemoć da išta promenimo u nadi da će se, ipak, pronaći osobe koje će zaustaviti to propadanje i koje će zaista raditi u interesu kluba svesni odgovornosti koje rad u njemu nosi. Ipak, to se do danas nije dogodilo“.

„Ogorčeni trenutnim stanjem u klubu i načinom na koji se ljudi koji su za to odgovorni odnose prema celoj situaciji, shvatili smo da klubom rukovode oni koji ne razumeju njegov značaj u srpskom sportu, ali i njegov značaj van granica naše zemlje doneli smo odluku da moramo da se okupimo i reagujemo“.

Podseća se da bazen u kontinuitetu nije radio pet meseci, što je onemogućilo u tom periodu da prvi tim, kao i mlađe selekcije kluba, treniraju u bazenu na Banjici.

„Za to vreme Uprava kluba nije uspela da pronađe rešenje da obezbedi minimalne uslove, čak ni da obezbedi trening na bilo kom drugom bazenu, kako se rad ne bi prekidao. Tretman prema igračima, trenerima i roditeljima dece koja treniraju u klubu je nedostojan imena kluba, a rezultat takvog odnosa Uprave kluba je odlazak velikog broja igrača (svih uzrasta), sa čime niko u klubu, verovatno osim uprave, ne može da se pomiri“.

Koliko je situacija alarmantna pokazuje podatak da sada VK Partizan ima oko 70 dece, a da je nekada na bazenu treniralo više od 800 dečaka i devojčica.

„Svi mi pojedinčano koji smo potpisnici ovog zahteva, ugradili smo deo sebe u ovaj klub, rasli i sazrevali u njemu i pomagali da klub stigne do najvećih visina u našem sportu, u rezultatskom smislu. Problema u samom klubu je bilo oduvek, ali nikad u ovoj meri. Zato okretanje glave na drugu stranu, za nas od sada i ubuduće nije opcija“, poručuju slavni vaterpolisti.

(Tanjug)

