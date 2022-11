Nemanja Jović doneo pobedu Partizanu protiv Novog Pazara

BEOGRAD – Fudbaleri Partizana pobedili su večeras u Beogradu ekipu Novog Pazara 1:0 u meču 19. kola Superlige Srbije.

Jedini gol na utakmici postigao je Nemanja Jović u 72. minutu.

Partizan je imao inicijativu tokom većeg dela utakmice, a Ljubomir Fejsa i Kvinsi Menig nisu iskoristili dobre šanse u prvom poluvremenu. Gosti su pretili iz kontranapada, a Stefan Lončar nije uspeo da se upiše u strelce u 34. minutu. Partizan je pojačao sa napadima u drugom poluvremenu, a klub iz Humske je uspeo jedini gol da postigne u 72. minutu. Šutirao je Bibars Natho, a lopta se odbila do Jovića, koji je pogodio mrežu Novog Pazara. Do kraja utakmice nije bilo promene rezultata, iako je Partizan imao još nekoliko šansi da dođe do ubedljivije pobede.

„Crno-beli“ su prvi deo sezone u SLS završili na drugom mestu na tabeli sa 43 boda, što je 10 manje u odnosu na prvoplasiranu Crvenu zvezdu. Novi Pazar je šesti sa 31 bodom.

Partizan će u 20. kolu Superlige Srbije, koje je na programu četvrtog februara naredne godine, gostovati ekipi Napretka, dok će Novi Pazar dočekati TSC.

Rezultati i strelci 19. kola SLS:

Nedelja:

Radnik – Crvena zvezda 1:2 (Spasić 48 – Katai 35, 90+3),

Partizan – Novi Pazar 1:0 (Jović 72),

Čukarički – Mladost GAT (17.30),

Voždovac – Spartak (19.30).

Subota:

Mladost Lučani – Kolubara 2:0 (Radivojević 31, Bojović 62),

TSC – Radnički Niš 2:0 (Đakovac 1, Cvetković 67),

Vojvodina – Radnički Kragujevac 2:1 (Ponjević 48. autogol, Simić 55 – Vidović 78).

Petak:

Javor – Napredak 2:1 (Kembel 79, Tanko 86 – Šarić 25)

Tabela:

Crvena zvezda 19 17 2 0 50:7 53

Partizan 19 13 4 2 46:15 43

TSC 19 11 6 2 34:12 39

Vojvodina 19 9 6 4 28:18 33

Čukarički 18 9 5 4 33:20 32

Novi Pazar 19 9 4 6 28:20 31

Voždovac 18 8 4 6 15:22 28

Radnički (KG) 19 7 4 8 18:17 25

Kolubara 19 5 5 9 16:35 20

Napredak 19 5 4 10 16:21 19

Spartak 18 4 6 8 15:23 18

Mladost (L) 19 5 6 9 26:37 18

Radnički (N) 19 4 5 10 23:38 17

Javor 19 4 4 11 20:39 16

Mladost (NS) 18 3 4 11 10:30 13

Radnik 19 1 5 13 14:38 8

(Tanjug)

