Neprijatnost u Njujorku: Novaka obezbeđenje udaljilo od navijača (foto)

Novak je pobedom započeo učešće na ovogodišnjem, mnogi se slažu, za njega najvažnijem Gren slem turniru u Njujorku. Trijumfovao je u meču sa danskim 18-godišnjakom Holgerom Runeom, kog je pobedio u 1. kolu sa 6:1, 6:7 (5), 6:2, 6:1.

Mučili su grčevi Runea, to je olakšalo put Novaku do pobede posle turbulentnog prvog seta, zbog čega je tešio rivala na mreži. Onda je došao trenutak da podeli radost sa navijačima, ali mu to nije dozvoljeno.

Delovalo je da se malo iznenadio i razočarao Đoković, samo je servirao loptice u publiku, a kada je došao po torbu i rekete, uputio se ka tribini iza klupe.

Ekspresno mu je jedan pripadnik obezbeđenja stavio do znanja da neće biti autograma, a isto su učinili službenici kod tunela.

Navijači su dozivali Novaka, on je bio rešen da im ispuni želju i podeli bar nekoliko autograma.

Although @usta was asking fans to refrain from approaching players for autographs, and an officer stopped Djokovic tonight, many players were signing and taking photos with fans without mask. No coherent control by USTA. pic.twitter.com/aVJAq2Kwut

— 禮 (@Vestige_du_jour) September 1, 2021