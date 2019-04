NESTVARAN preokret: Pred porazom – 6:0, 5:0 i meč lopta, ipak pobedila (video)

Britanka Tara Mur bila je pred porazom u prvom kolu – gubila je sa 6:0, 5:0, ali je uspela da napravi nestvaran preokret i dođe do pobede, prenose sportski mediji.

Mur je pobedila Francuskinju i trećeg nosioca Džesiku Ponše, na kraju rezultatom 0:6, 7:6, 6:3.

This is how close @TaraMoore92 was to getting double-bagled today VS Ponchet…Saves the MP and wins in three sets.Match point saved with a net cord winner on the line, talk about EPIC. (GIF via TF) pic.twitter.com/k7O1wIwFbB

— Paps (@DatGoneIt77) April 9, 2019