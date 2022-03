Nevena Jovanović: Grupa na SP izuzetno teška, ali očekivano

BEOGRAD – Košarkašica Srbije Nevena Jovanović izjavila je da je nacionalni tim očekivano dobio tešku grupu na Svetskom prvenstvu u Australiji.

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije na Mundobasketu u Sidneju, od 22. septembra do 1. oktobra, igraće u grupi B sa Francuskom, Australijom, Kanadom, Nigerijom i Japanom.

„Grupa je izuzetno teška, ali tako nešto sam i očekivala. Ne zato što smo navikle na teži put nego zato što smo i u 12 najboljih ekipa na svetu. Nerealno je bilo očekivati da protivnik može biti lak“, rekla je Jovanović Tanjugu.

Srbija će prvi meč odigrati 22. septembra protiv Kanade, dan kasnije sledi duel sa Japanom, 25. septembra je utakmica protiv Australije, 26. septembra protiv Nigerije, a za 27. septembar zakazan je poslednji meč u grupi protiv Francuske.

„Svi dueli će biti pođednako bitni, zavisi samo od rasporeda kako ćemo se i za koga spremati“, kaže Nevena.

Igračica mađarskog Šoprona zbog povrede nije bila u mogućnosti da pomogne saigračicama na kvalifikacionom turniru u Beogradu za plasman na SP, na kom je podmlađen sastav sa tri trijumfa izborio vizu za Sidnej.

„Moram da kažem da sam pozitivno iznenađena. Sa samo nekoliko treninga uspele su da savladaju sva tri protivnika, što nije bilo lako. Dok su sve devojke jednako posvećene, uvek ima nade. Najbitnije je da veruju u ono šso rade, jer i nama se rad uvek isplatio“, kaže Jovanović.

Pripreme za SP biće atpične jer će biti duge, a selektorka Marina Maljković već je najavila da će to biti četiri meseca paklenog rada.

„Naravno da sam spremna. Znam šta Marina traži već godinama. Neće biti sigurno lako, ali nikada i nije bilo. Kad smo već tu gde jesmo i igramo za reprezentaciju, moramo sve da budemo jednako posvećene“, ističe aktuelna šampionka Evrope.

Jovanović je bila deo nacionalnog tima, koji je 2014. godine prvi put igrao na šampionatu sveta, kada su došle do četvrfinala.

„Te 2014. godine bio je i neki naš početak, kada se, mogu reći, od nas nije ništa očekivalo. Sada je to drugačije jer smo navikli ljude da smo u vrhu. Nemam moć da vam kažem šta će biti, ali ono smo možemo i što je do nas, to ćemo i uraditi. To je borbenost, krvav rad i znoj, to je sigurno. Videćemo da li će to u tom trenutku biti dovoljno“.

Košarkašice Srbije imaju dva evropska zlata (2015. i 2021. godine), bronzu sa EP 2019. godine, kao i broznu sa Olimpijskih igara (2016), a jedino što nedostaje u kolekciji jeste odličje sa SP.

„Ne volim unapred da pričam, jer kad vratim film nismo „planirale“ ni zlato u Valensiji, ali uz onaj rad koji stalno pominjem, vera da možemo je dosla sama. Najbitnije je da sve završimo sezone zdrave, da se odmorimo, jer kao pripreme će biti duge pripreme“, zaključila je Jovanović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.