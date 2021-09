Nije ‘pao’ na provokacije: Španski reprezentativac odbio da izgovori „Kosovo“

Tzv. Kosovo od 20:45 dočekuje Španiju u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2022. godine. Uoči meča održana je pres konferencija na kojoj je španski reprezentativac Pablo Sarabija sjajno odreagovao na provokacije domaćih novinara.

"I don't understand the question."

Pablo Sarabia when asked why he wouldn't say the word 'Kosovo' in his press conference and kept referring to Spain's opponents as 'the local team'.pic.twitter.com/JDOrrnBf9x

— Sam Street (@samstreetwrites) September 7, 2021