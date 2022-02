Niko ne može da veruje da su sportisti ovi jeli danima: „Plačem i boli me stomak“

Ruska sportistkinja Valerija Vasnetsova objavila je fotografiju sa Zimskih olimpijskih igara na Instagramu. Tvrdi da je ovaj isti obrok dobila već pet dana zaredom i to za doručak, ručak i večeru.

Russian athlete Valeria Vasnetsova posted this photo on Instagram.

She says that the same meal has been served at the Winter Olympics in Beijing for "breakfast, lunch, and dinner for five days already." pic.twitter.com/AspgWEqutb

— Joe Pompliano (@JoePompliano) February 7, 2022