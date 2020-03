Niko ne može da veruje šta je uradio policajac koji je priveo Ronaldinja (foto)

Bivši brazilski reprezentativac Ronaldinjo ne samo da je uhapšen u Paragvaju, čija policija je utvrdila da je na tamošnju teritoriju ušao sa krivotvorenim putnim dokumentima, već je i u pritvoru prava zvezda.

Ronaldinho was arrested yesterday in Paraguay for entering on a fake passport (!!!!!). This being 2020, one of the police officers obviously requested a selfie. pic.twitter.com/i3g35Qe9VE

— Daniel Edwards 💚 (@DanEdwardsGoal) March 5, 2020