Nikolas: Obradović je košarkaški zavisnik

DENVER – Skaut Denvera i bivši osvajač Evrolige sa Panatanaikosom Dru Nikolas izjavio je da je Željko Obradović u taktičkom aspektu košarke ispred svih trenera, prenosi Basketnjuz.

Košarkaši Partizana na čelu sa Željkom Obradovićem u naredna tri kola Evrolige imaju priliku da pobedama na domaćem terenu osiguraju mesto u plej-ofu najelitnijeg košarkaškog takmičenja u Evropi.

„Željko je drugačiji trener, uloge su mnogo više definisane i on je želeo da se igra na određeni način. Ipak, onog trenutka kada je verovao da ćeš se toga držati, davao je i slobodu. On je košarkaški zavisnik. Kada se ne bavi svojim poslom, ostaje do 3-4 ujutru, naročito kada je NBA plej-of u toku. Siguran sam da čovek sa njegovim košarkaškim umom konstantno gleda stvari, uzima nešto odavde, nešto odande, analizira. On je u večnoj potrazi za novim znanjem o košarci“, zaključio je Nikolas.

(Tanjug)

