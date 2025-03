Nikolić: Jednog dana ću se vratiti u Partizan

Trener fudbalera CSKA iz Moskve Marko Nikolić rekao je da je oduševljen atmosferom u večerašnjoj prijateljskoj utakmici protiv Partizana u Beogradu i naveo da će se jednog dana vratiti u beogradski klub.

„Ovde se ne osećam kao gost. Moj utisak je stadion. To jeste bio cilj, 15.000 ljudi sigurno, jug i istok puni do poslednjeg mesta. Fenomenalna atmosfera, to je ono što je bila ideja. Bratsvo i družba, kako Rusi kažu, ova dva kluba raste. Osim jedine povrede Goha svi zdravi, to je jako važno kada su u pitanju prijateljske“, rekao je Nikolić posle utakmice za televiziju Arena sport.

Fudbaleri CSKA pobedili su u Beogradu Partizan 2:1, u prijateljskoj utakmici.

„Mi što smo hteli ostvarili smo, ovi što su manje igrali su dobili minutažu i održali smo neki ritam takmičarski koliko god je to moguće u ovakvim utakmicama. Hvala svima koji su došli, prelepo je što smo se lepo oprostili od Andrije i Radiše. Obojica su bili deo stručnog štaba, sa Andrijom sam posebno bio blizak“, naveo je Nikolić.

Igrači Partizana izašli su na teren obučeni u majice sa likom nekadašnjeg fudbalera crno-belih Andrije Delibašića, koji je u sredu umro posle duge i teške bolesti. Zbog njegove smrti, ali i smrti bivšeg golmana Partizana Radiše Ilića održan je minut ćutanja.

Govoreći o treneru Partizana Srđanu Blagojeviću, Nikolić je rekao da je bio u komisiji kada je Blagojević polagao za trenersku licencu i dodao ga poznaje „sa početka veka“, dok su trenirali petliće Radničkog sa Novog Beograda, odnosno Rada.

Nikolić je rekao da vidi da Partizan napreduje, da vidi novu energiju i da se klub pokrenuo sa mrtve tačke, iz minusa.

„Niko ne može da očekuje da će neki ogromni rezultati odjednom. Vidi se ruka trenera, to je najveći kompliment koji trener može da dobije, kada igrači igraju tačno onako kako trener želi“, dodao je on.

Nikolić je poslednji trener koji je sa Partizanom osvojio titulu u Super ligi Srbije i ljubimac je navijača. On je zahvalio na plaketi koju su mu predstavnici kluba dodelili uoči utakmice, kao i navijačima na dočeku večeras i u petak na košarkaškoj utakmici.

Upitan je o povratku u Partizan.

„Zaista izaziva prelepe emocije, a u trenutku i suze na oči. Uvek mi je drago da budem ovde. Jednog dana sigurno, ja sam o tome govorio uvek. Ja sam za Partizan uvek tu i ova utakmica je dokaz tome. I letošnji kup je dokaz tome. Ljudi koji trebaju da znaju, znaju, u raznoj formi i oblicima, ali uvek ću biti tu. Svako ima svoj put, ali ja sam o tome govorio mnogo puta. Strašno mi je smetalo kada su ljudi okretali glavu od Partizana. Pomagaću koliko mogu, a možda ću jednog dana biti i trener, vreme će pokazati“, rekao je Nikolić.

(Beta)

