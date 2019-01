Novak bolno iskren (foto, video)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković potpuno otvoreno je pričao o stvarima koje moraju da se menjaju kako bi stvari u srpskom tenisu konačno krenule na bolje.

Novak je priznao da oseća odgovornost kao predvodnik generacije koja je pravila velike uspehe i planira da se ozbiljno posveti razvoju tenisa u našoj zemlji.

„Sigurno ću ostati u tenisu posle igračke karijere, tenis je integralni deo mog života i neću ga se odreći, a osećam i odgovornost kao jedan od predvodnika srpske generacije koja je pravila velike uspehe. Ana i Jelena, Viktor, Janko, Ziki, mi treba da stvorimo platformu kako bismo doprli do što većeg broja mladih sportista, na njih treba da prenesemo znanje i iskustvo kako bismo im barem malo olakšali put razvoja ka profesionalnom tenisu“, smatra Novak.

Đoković je istakao da je situacija sada možda i gora nego što je bila u vreme kada je on počinjao.

“Tenis u Srbiji u gorem je klupskom stanju danas nego pre deset godina. Podaci TSS to pokazuju, ima sve manje polaznika po klubovima i teniskim školama. Teniski klub ‘Partizan’ u kojem sam ja ponikao i odrastao, ne učestvuje u nacionalnoj ligi već dugi niz godina. Ne krivim nikoga konkretno, ali takvo je stanje, što je paradoksalno, uzevši u obzir rezultate koje smo beležili u prethodnih deset i više godina, trebalo bi da bude potpuno suprotno“.

Novak tvrdi da nema nikakav lični interes, već samo želi da pomogne da tenis u Srbiji konačno stane na zdrave noge.

“Osećam odgovornost. Interesa u Savezu nemam nikakvog, samo želim da pomognem, razgovaram sa ljudima u TSS kako možemo to stanje da promenimo. Sada tražimo sponzorske ugovore koji bi ojačali budžet i smanjili dugove, jer bez budžeta nije moguće ni implementirati željene programe, a sve potiče od klupskog nivoa. Stvari moraju da krenu od klubova i teniskih škola, to je osnovni nivo bavljenja tenisom na kojem počiva sve drugo“, zaključio je najbolji teniser sveta.

Podsetimo, Novak će u sredu od 9.30 igrati protiv Keija Nišikorija četvrtfinalni meč na Australijan openu.

