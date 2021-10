Novak će do penzije biti broj 1 – smatra ruski teniser

Ruski teniser Tejmuraz Gabašvili smatra da će njegov zemljak Danil Medvedev biti sledeći broj jedan na ATP listi, ali da se to neće desiti dok je Novak Đoković aktivan igrač.

Nekada 43. igrač sveta veruje da je Medvedev dokazao da je najbolji igrač takozvane nove generacije, ali da je problem što je Nole i dalje najbolji, a i od Nadala se očekuje povratak početkom sledeće sezone.

– Mislim da Danil može uskoro do broja jedan. onog dana kad Nole i Rafa više ne budu na Turu, nemam nikakve sumnje da će on biti prvi. Već je pokazao da je bolji od Zvereva, Rubljeva i Cicipasa – rekao je Gabašvili, koji ne može da dočeka da se to desi, ne samo zato što mu je Medvedev zemljak, nego i zato što veruje da je dominacija velike trojke, koji su za poslednjih deceniju i po osvojili zajedno 60 gren slemova – štetna za tenis.

– Pogledajte poslednji Indijan Vels, gde je svako mogao da pobedi svakoga. Vratiće se Dominik Tim, Borna Ćorić, rubljev i Alijasim su sve bolji i bolji – imaćemo grupu od desetak igrača koji će moći da pobede svako svakoga – zaključio je Gabašvili koji veruje da će to biti bolje za tenis.

Ali ponavlja da se na to vreme mora sačekati dok Nole ne ode u penziju jer je i dalje najbolji, a ni Rafu ne treba otpisati, prenose sportski mediji.

