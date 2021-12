Novak Đoković prijavljen za Australijan open, šuška se o izuzetku

Najbolji teniser sveta Novak Đoković nalazi se na listi prijavljenih za prvi grend slem godine Australijan open.

Najbolji teniser sveta je poručio da nema nameru da otkrije da li se vakcinisao, a to je u ovom trenutku uslov za sve koji žele da se takmiče u Melburnu.

Našao se na listi prijavljenih igrača koju su objavili organizatori. Kako prenose lokalni mediji svi koji se nalaze na listi su ili vakcinisani ili imaju pravo na izuzetak.

To znači da bi Đoković već od 17. do 31. januara mogao da se bori za 21. grend slem pehar.

„Herald San“ je ranije poručio da Đoković „ima osnova da se prijavi za izuzeće“, te da tako u Australiju uđe i bez vakcine, ali i bez dvonedeljnog karantina.

„Podrazumeva se da će prvog tenisera sveta u tome podržati Tenis Australija, koja želi da najjači adut turnira dođe u Melburn, gde bi imao priliku da ispiše istoriju kao prvi igrač koji će osvojiti 21 grend slem titulu“, stajalo je u tekstu lista „Herald San“.

Ubrzo je stigao odgovor od Tenisa Australije.

„Svaki zahtev za izuzeće mora da prati stroge vladine smernice, zasnovane na kliničkim preporukama državnog savetodavnog tela za imunizaciju (ATAGI). Isti proces važi za tenisere kao i za svakog drugog putnika koji dolazi u Australiju. Svako nagađanje da Tenis Australija traži ’rupe’ u ovom procesu je naprosto neistinito“, izjavio je portparol Tenis Australije povodom napisa „Herald Sana“.

Još uvek nisu poznati svi detalji, ali se očekuje uskoro pojašnjenje.

Da Đoković nije vakcinisan i da nema izuzeće u Australiju bi morao da odleti već 16. decembra, kako bi odradio dvonedeljni karantin, a onda od 1. januara mogao da igra sa Srbijom na ATP kupu.

U Novakov dolazak u Melburn ni najmanje ne sumnja Tod Vudbridž.

„Novak je imao izbor da se prijavi ili da se ne prijavi, ali se ipak upisao na listu učesnika. To znači da moramo da verujemo da dolazi i u Melburn i da će biti ovde tokom celog teniskog leta. To će biti jako dobro za tenis, kao i za Novakove navijače. On zna vladine propise po pitanju vakcinacije, a to, možemo da pretpostavimo, znači da ih već ispunjava, ili će ipak povući neki potez koji ne očekujemo“, izjavio je Vudbridž za „2GB radio“.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.