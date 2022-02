Novak dobio poruku iz australijskog „hotela strave“

Mehdi Ali, koji se devet godina nalazi u hotelu za migrante u Melburnu, zahvalio je Novaku Đokoviću na podršci koju je pružio njemu, ali i ostalim migrantima zatvorenim u Australiji.

Đoković je u nedavnom intervjuu na Radio-televiziji Srbije govorio o vremenu provedenom u migrantskom hotelu „Park“ u Melburnu, u medijima nazivanog „hotelom strave“.

„Osvrnuo bih se na te ljude koji su zatvoreni u tom objektu, neki od njih već devet godina. Tako da mojih sedam dana, koliko je bilo zapravo, stvarno je ništa naspram njihovih devet godina“, rekao je srpski teniser.

Devet godina u melburnškom hotelu nalazi se Ali, koji je u imigracionom pritvoru od 2013. godine, kada je iz Irana pobegao u Australiju. Tada je imao samo 15 godina.

On se najboljem teniseru planete zahvalio putem Tvitera, na kojem je poprilično aktivan.

Thank you @DjokerNole for speaking about us and trying to find away to help us and others who are suffering.https://t.co/VOiMfQOOvP

— Mehdi Ali (@MehdiAli98) February 19, 2022