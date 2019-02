Novak emotivan na dodeli nagrade: Put do vrha je bio lekcija, razmišljao sam da napustim tenis

Najbolji teniser sveta Novak Đoković održao je veoma emotivan govor na prijemu nagrade „Laureus“ za najboljeg sportistu sveta u 2018. godini.

Svetski broj jedan se zahvalio svojoj porodici i članovima tima, ali i svima koju su omogućili da četvrti put osvoji ovo prestižno priznanje, preneo je B92.

„Želim da se zahvalim ’Laureusu‘ što radi tako neverovatno važnu stvar za sport. Nisam znao šta da očekujem ove večeri. Držao sam se one filozofske — ne očekuj ništa, jer ćeš tako dobiti sve. Večeras je oko mene toliko velikih sportista, mnogi od vas koji ste u publici zagrejali ste mi srce svojim pričama. Vaša iskustva su dokazala meni i svima drugima da su borbeni duh i upornost uvek prisutni i da te vrednosti uvek moramo negovati. Takođe i da sport nosi univerzalnu poruku svima. Nelson Mandela, osnivač ’Laureusa‘, bio je u pravu kada je rekao da sport ima moć da menja svet oko nas“, rekao je Novak.

Potom se osvrnuo na sve ono što mu se dešavalo od 2016. naovamo. Posebno se zahvalio svojoj supruzi Jeleni.

„Želeo bih da se osvrnem malo na moj put. Zahvaljujem se svojoj supruzi što je došla, što me predstavlja u drugačijem svetlu. Ovo je jedna od retkih prilika gde delimo naša lična putovanja i što pokazujemo ko smo u stvari iza kulisa. Jelena, mislim da bi ti ovo uradila mnogo bolje nego ja, tvoja podrška mi je bila jako značajna u momentima kada sam sumnjao u sve, kad sam prolazio kroz dileme želim li da igram tenis“, dodao je Đoković.

On je još jednom potvrdio da je ozbiljno razmišljao da prekine da igra tenis.

„Da, mislio sam da napustim tenis, o svemu, nisam bio u dobrom momentu tada. Mislio sam, kada sam imao operaciju, da sam sebe izneverio, trebalo mi je nekoliko meseci da nađem svrhu. Ova nagrada otuda reflektuje moj put od ne samo 12 meseci, već od tri godine, tačnije od ’Rolan Garosa‘ 2016, kada sam postigao najveći uspeh — da u isto vreme budem vlasnik sva četiri grend slema. Osetio sam ogromno olakšanje. Nisam bio ispunjen tada, pokušao sam da shvatim zašto, mislim da je to bilo zato što nisam prihvatio ceo proces onoliko koliko bi trebalo, koliko je ostvarenje tog cilja zahtevalo. Shvatio sam da to putovanje ne bi bilo ništa bez tog putovanja. Tad sam shvatio i koncept i smisao života. Tu leži snaga, naučio sam mnogo životnih lekcija u poslednje tri godine, naročito o sebi“, priznao je šampion Vimbldona, US opena i Australijan opena.

Put povratka nije bio lak, ali je doveo Novaka do vrha još jednom u karijeri.

„Morao sam mnogo toga da uradim unutar sebe, naročito u poslednjih 15 meseci posle povrede, kad sam bio vrlo nervozan i nestrpljiv da se vratim. Bio sam na ivici da odložim reket sa strane, sâm povratak na to putovanje sada izgleda kao bajka. To samo govori da kad se suočavate sa problemom i sa izazovom, treba pogledati u sebe. Tu su odgovori. Čuo sam to i ranije, ali nisam razumeo, tek kad sam sve ovo prošao, razumeo sam šta to znači. Sad znam gde uvek mogu pronaći snagu, veru, motivaciju. Hvala vam za ovo divno veče, hvala ’Laureusu‘“, završio je Đoković govor.

(Sputnjik)