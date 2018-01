Novak jači od problema: Ništa što bi stavilo znak pitanja na nastavak turnira

Projektovani duel četvrtog kola između Novaka Đokovića i Aleksandra Zvereva sklonjen je s repertoara u Melburnu. Naš teniser je svoj deo posla u trećoj rundi odradio za dva sata i 20 minuta igre protiv Španca Alberta Ramosa Vinjolasa – 6:2, 6:3, 6:3, ali njegovim koracima nije krenuo i deset godina mlađi Nemac. Četvrti nosilac je natrčao na nepremostivu prepreku, pa je na megdan Srbinu u osmini finala poslao južnokorejskog tenisera Čung Hjeona.

– Nije bilo lako kao što rezultat govori – priznao je Đoković da je morao da se oznoji, iako to ne deluje tako gledajući samo krajnje brojke. – Vinjolas vas tera da zaradite svoje poene. Zadovoljan sam igrom, ali idem meč po meč. Iz Australije nosim velike uspomene, šest titula u poslednjih deset godina mi veoma znače. Uživam igrajući, ovo je zaista „hepi slem“, a nisam jedini koji to misli. Međutim, moram da budem skroman sa očekivanjima, jer dolazim posle duže pauze.

Duge razmene udaraca, problemi sa opremom, medicinski tajm-aut, sve to potvrđuje Novakove reči da na terenu nije bilo lako. Prvi set je „prelomio“ brejkom u šestom gemu, neposredno posle promene patika, dok je drugi priveo kraju tek posle fizioterapeutske masaže. Bol u donjem delu leđa i levoj nozi ipak ne treba da brine Đokovićeve navijače.

– Ništa ozbiljno, hteo sam da iskoristim medicinski tajm-aut, jer mi je bio potreban, ali sam odmah znao da nije nešta što treba da me zabrine. Bilo je nekoliko stvari koje su me izazivale mentalno, ali to je deo sporta i profesije kojom se bavim. To moram da prihvatim i da se nosim s tim.

Novak je dobio pomoć lekara, ali nijednog trenutka nije pomislio da je nastavak njegovog puta na Otvorenom prvenstvu Australije ugrožen.

– Svi sportisti na velikim turnirima osete određeni stepen bola, pa tako i ja. To je deo takmičenja, možda i zbog podloge, ali ništa što bi stavilo znak pitanja na nastavak turnira. Povreda se pojavila tokom ovog meča, verovatno kao posledica dugog duela sa Gaelom, a i zbog činjenice da se nisam takmičio šest meseci. Nisam znao šta me očekuje, bilo je iznenađujuće jer mi se nije dešavalo u prošlosti, ali je novina na koju čovek treba da se navikne.

Po povratku na teren Đoković je na momente gestikulacijama pokazivao da bol i dalje oseća, ali se to nije videlo u njegovoj igri. Posle maratonskog gema koji je trajao 11 i po minuta, stigao je do 5:2 i brzo stavio tačku na drugi set. Levoruki Španac nikada u karijeri na grend slemu nije uspeo da preokrene zaostatak 0:2, pa je tako bilo i ovog puta.

Oduzimanje servisa na vreme u trećoj deonici otvorilo je Novakov put ka četvrtoj rundi i duelu s teniserom iz Južne Koreje.

– Čung je vredan radnik, momak koji nema mnogo rupa u svojoj igri, a uz to je i veoma fin momak. Sada je ostvario veliku pobedu nad Zverevom, osvojio je NextGen turnir u Milanu. Sada će mečevi biti sve teži – zna Đoković vrlo dobro šta ga čeka u nastavku.

Đoković je odgovorio i na pitanje o svoj izjavi koja je prenesena u srpskim medijima, a u kojoj kaže da se veliki turniri prema teniserima odnose kao prema životinjama.

– Ne znam ko je na taj način tumačio moje izjave. Ja jesam govorio o uslovima igre, govorio sam o brizi prema igračima i uslovima za igru i rekao da nisu toliko visoko na listi prioriteta, gde bi trebalo da budu. Ne smemo da zaboravimo da je ovo sport a ne biznis.

Tokom konferencije za novinare Novak je pričao i o meditaciji, prenose Novosti.

– Mnogi me pitaju šta njom dobijam, ali ja ću vam reći šta gubim. Gubim strah, gubim nervozu, stres, a to je ono što je na kraju i najpotrebnije.