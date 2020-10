Novak o zdravstvenim problemima pre četvrtfinalnog meča

Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u polufinale Rolan Garosa, pošto je večeras pobedio Španca Pabla Karenja Bustu 4:6, 6:2, 6:3, 6:4.

Đoković je posle preokreta i tri sata i 13 minuta igre uspeo da trijumfuje protiv rivala s kojim se poslednji put susreo na US openu, kada je zaradio diskvalifikaciju zbog toga što je sudiju pogodio loptom.

U borbi za finale Đoković će se sastati sa Grkom Stefanosom Cicipasom, koji je ranije danas pobedio ruskog tenisera Andreja Rubljova.

„Nisam se dobro osećao pre nego što sam došao na teren. Desile su se neke stvari tokom zagrevanja, morao sam da se postaram o nekim fizičkim problemima, ali što sam više igrao bolje sam se osećao. Ne želim da umanjim njegovu dobru igru. On je set i po bio bolji teniser i bilo mi je toliko potrebno da bih došao u komfornu fazu i počeo da igram kako znam i umem. Par poena je napravilo preokret, spasao sam neke brejk lopte u trećem setu i to je bilo krucialno. Obojica smo mogli da pobedimo, bio je veoma izjednačen meč i obojica smo imali šanse, iako je na kraju bilo 3-1“, rekao je Đoković novinarima posle meča.

Nije hteo previše da otkriva.

„Imao sam probleme sa vratom i ramenom, to mogu da vam kažem, ne želim da se više udubljujem u to. I dalje sam u žrebu i ne želim previše da otkrivam. Kada mi se telo zagrejalo osećao sam se bolje i bol je bio umanjen“, kazao je Novak koji je otkrio da je tokom promene strana jednom prilikom jeo urme, koje „već neko vreme jede“.

Bolovi nisu bili naivni tokom dana i Novak se nada da neće biti slično za dva dana, prenose sportski mediji.

„Imao sam peh na zagrevanju (pre meča) danas i moj fizio Miljan (Amanović) i zvanični fizioterapeut ATP su se time bavili skoro dva sata, pokušavajući da me osposobe za igru. Bilo je čupavo, nisam znao da li ću moći da igram, ali na kraju smo uspeli to da rešimo. Ne želim da ulazim previše u detaljisanje, ali ima vremena da se oporavim. Imao sam neke slične situacije u karijeri i taj jedan i po dan (do polufinala, u petak) je dovoljan. Danas sam se osećao odlično od sredine meča do kraja meča, bez tih bolova. Nadam se da će biti u redu“, dodao je Đoković.

