Novak objasnio zašto je izgubio od Nadala (video)

Srpski teniser Novak Đoković govorio je o ključnim momentima finala Rima, u kojem ga je savladao Rafael Nadal. Nadal je pobedio Đokovića posle velike borbe u kojoj su odlučile nijanse.

Jedan od ključnih detalja meča desio se u trećem setu, kada je Nadal na 2:2 spasao dve brejk lopte, prvu uz mnogo sreće sa vrhom mreže i linijom.

„Nadal je bio bolji danas u odlučujućim trenucima, ali mnogo toga pozitivnog sam pokazao danas“, rekao je Đoković.

Rafa 🤝 Novak

A privilege to watch these two legends battle once more@DjokerNole @RafaelNadal pic.twitter.com/6tBVGzF1Jh

— Tennis TV (@TennisTV) May 16, 2021