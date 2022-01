Novak otkrio zbog čega je tražio medicinsko izuzeće – suđenje zakazano

Novak Đoković je otkrio da je medicinsko izuzeće za ulazak u Australiju zatražio jer je bio pozitivan na virus korona u prethodnih šest meseci. Suđenje između srpskog tenisera i Ministra unutrašnjih poslova Australije, koje je zakazano za ponedeljak, biće prenošeno uživo putem video-linka.

Đoković je razlog potvrdio pri predaji dokumentacije sudu, prenela je australijska novinarka Džoana Mekarti.

He says the date of the first positive COVID PCR test was recorded on 16 December 2021. https://t.co/iuo5qpPWTV

— Joanna McCarthy (@joanna_mcc) January 8, 2022