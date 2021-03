Novak pokrenuo veliku buru, oglasili se i ostali teniseri (video)

Velika bura podigla se u teniskoj javnosti posle ispada koji je Vasek Pospišil priredio tokom meča na turniru u Majamiju.

Podsetimo, kanadski teniser je u partiji sa Mekenzijem Mekdonaldom napravio opšti haos jer je namerno gubio poene, lomio rekete i psovao sudiju. U jednom trenutku je prozvao sudiju i ATP organizaciju, a onda je odlučio da se izvini kada se meč završio preko društvenih mreža.

Podršku svom bliskom saradniku iz Udruženja teniskih igrača (PTPA), koji su zajedno osnovali, poslao je Novak Đoković preko društvenih mreža, a o skandalu o kome bruji sport oglasio su se do sada mnogi teniseri, među njima i Ivo Karlović.

Unfortunate what happened on court with Pospisil. I was not at the meeting but, from what I heard from players that were there, it’s now more obvious than ever that we need a players only association. #playersvoice #ptpa

“Nesreća je ono što se dogodilo na terenu sa Popišilom. Nisam bio na sastanku, ali ono što sam čuo od igrača koji su bili tamo, više je nego jasno da je igračima potrebna unija sastavljena samo od njih”, napisao je Karlović, uz oznaku PTPA, udruženja osnovanog na incijativu Đokovića.

Koristio je i “hešteg” koji u prevodu na srpski znači “glas igrača”, baš kao i igrači pre njega.

Oglasili su se i drugi igrači poput Rajana Herisona.

“Pospišil je sjajan tip sa ogromnim srcem. Proveo je nebrojane sate i imao mnogo glavobolja u ime svih igrača. Stres koji je preneo na teren ga je obuzeo potpuno dok je igrao pod pritiskom. Vreme je da se čuju glasovi igrača”, napisao je Herison.

Reagovao je i Radživ Ram, specijalista za dubl.

“Ono što se desilo Vaseku moglo je da se desi bilo kome od nas. Nije bilo u redu i mora da se promeni.”

Džon Izner je takođe poslao poruku podrške.

What happened with @VasekPospisil was unfortunate. Emotions got the best of him, and unfortunately, that happens sometimes. Fact remains that hes spent countless hours fighting on behalf of his colleagues on the ATP Tour. Better days ahead for Vasek and the players. #playersvoice https://t.co/z1Olkfp0Rz

— John Isner (@JohnIsner) March 26, 2021