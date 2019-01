Novak: Srbi, HVALA vam! (ekskluzivni snimci)

U razgovoru sa srpskim novinarima posle titule na Australijan openu, Novak Đoković rekao je da je siguran da će mu Pit Sampras čestitati na uspehu kojim je upravo Amerikanca prestigao po broju Gren slem titula.

“Pit je sjajan čovek, u kontaktu smo i on mi uvek čestita za sve velike uspehe, verujem da će to i sad biti slučaj. Nadam se da ću ga videti u Los Anđelesu i da ćemo popričati, malo da poigramo tenis ili golf jer on veoma voli golf. Išli smo na večere nekoliko puta, a meni je to mnogo značilo jer sam tada vraćao film na onog malog dečaka koji je Pita gledao kao velikog idola i inspiraciju“, istakao je Đoković.

“Prijatno sam iznenadio i samog sebe sa nivoom tenisa koji sam igrao, pogotovo u poslednja dva meča na Australijan Openu. Ključ pobede bila je dozirana agresivnost i menjanje ritma u toj meri da mu ne dozvolim da se oseća komforno na terenu. Morao sam da igram brzo, ravno, da ga prosto izbacim iz ritma, to mi je bio cilj i verovatno najbitnije je što sam zamislio taj početak koji je bio krucijalan za razvoj meča jer svi vrlo dobro znamo koliko energije, snage i dinamike on unosi u svaki svoj poen i udarac. On tako pokušava da na neki način nametne svoje prisustvo, da se zna ko je na terenu, a s druge strane sam to i očekivao i odgovorio sam na to. I u igračkom smislu, mislim da je taj početak i presudio i bio odskočna daska za dalje“.

Meč je trajao 124 minuta, a Novaku koncentracija nije popustila niti jednog trenutka.

“Istinski verujem u vizualizaciju i često je praktikujem, a pogotovo je bila značajna pre 12 meseci kada posle operacije nisam igrao dobro. Sad kad otvoreno govorimo o svemu, da kažem da je vizualizacija verovatno najvažniji deo moje mentalne pripreme, ne samo za tenis, nego uopšte i život“, kaže Novak i dodaje:

“Verujem u sopstvenu snagu koju svi imamo unutra i verujem u zakon privlačnosti – ukoliko se misli i energija usmere na određenu frekvenciju, ta frekvencija će se i ostvariti. Da li uspeva uvek? Možda ne, ali u većini slučajeva da. Sve zavisi od toga i u kojem ste stanju uma, kako balansirate sve u svom životu, kako podnosite pritisak – jednostavno, da učite životne lekcije“.

Imao je Novak veliku podršku srpskih navijača u Melburn parku, ali i kod kuće u Srbiji.

“Srpska zajednica u Melburnu je velika i ja sam im beskrajno zahvalan na ogromnoj energiji koju mi pružaju svih ovih godina, ali ove godine su stvarno nadmašili sebe. Pogotovo ta grupa koja je bila na glavnom trgu u kompleksu, bili su toliko glasni da sam ih čuo i na terenu u poslednja dva gema. Malo su prerano slavili. Definitivno mi mnogo znači njihova podrška i svih naših ljudi u Srbiji i širom sveta. Uskoro dolazim u Srbiju, pa da proslavimo uspeh“.

Na pitanje kako je reagovao Rod Lejver, Novak je odgovorio:

“On je odreagovao odlično, Roj Emerson je rekao da je ljut na mene što sam mu oborio rekord (sedmom titulom na Australijan openu), ali to je bila jedna divna fotografija i uspomena koju ću nositi sa sobom čitavog života“.

Sledeći Gren slem izazov jeste Rolan Garos i omiljena podloga Rafaela Nadala.

“Uzimajući u obzir trenutnu formu… Iako se ne igra trenutno na šljaci, forma je izvanredna, tako da imam šanse protiv bilo koga, bilo gde i bilo kad. Definitivno, razlog za radost“, zaključio je Đoković.

(Saša Ozmo, N1)