Novak sve vreme imao podršku za koju niste ni znali (foto)

Ispisao je Novak Đoković istoriju, sedmi, rekordni put, je podigao pehar na Australijan openu. U finalu je lako i ubedljivo savladao Rafaela Nadala (Španija) – 6:3, 6:2, 6:3.

A, na tom putu je imao posebnu podršku. Njegova supruga Jelena je na društvenim mrežama podelila fotografiju na kojoj Stefan i Tara prate meč iz Melburna i navijaju za tatu..

Sending love all the way down under!!! 🌞🥰❤️🙏@DjokerNole @AustralianOpen #idemooo #NoleFam pic.twitter.com/3Pe6Ra9TJn

— Jelena Djokovic (@jelenadjokovic) January 27, 2019