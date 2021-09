Novak u osmini finala US opena, 17. put zaredom pao Nišikori

Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u osminu finala US Opena, pošto je večeras savladao Japanca Keja Nišikorija 6:7 (4:7), 6:3, 6:3, 6:2.

Đoković je u 20.meču protiv Japanca ostvario 18. trijumf, znatno teže nego nedavno na Olimpijskim igrama u Tokiju, kada je izgubio samo dva gema.

Đokovićev rival u osmini finala biće pobednik meča Aslan Karacev (Rusija) – Dženson Bruksbi (SAD).

IDEMOOOOOO@DjokerNole is PUMPED to have won the third set over Nishikori. pic.twitter.com/REwgiqKupu

— US Open Tennis (@usopen) September 4, 2021