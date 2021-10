Novakov bivši trener otkrio zašto na Zapadu ne vole Đokovića

Nikola Pilić, hrvatski teniski stručnjak, govorio je o Novaku Đokoviću i odnosu koji prema njemu strana javnost, posebno ona sa Zapada.

“Novak Djokovic is the best” Former Croatian player Nikola Pilic gives his verdict on the GOAT debate#novakdjokovic #GOAT #Tennis https://t.co/A1zd26AcYf — FirstSportz (@SportzFirst) October 3, 2021

Čovek kod kojeg je na akademiji u Nemačkoj srpski teniser proveo jedan deo tinejdžerskih godina stao je u odbranu Đokovića od kritičara.

„Pogodio je Zapad na poseban način. Po zapadnjačkom shvatanju, taj nivo koji je dosegao je trebalo da bude za nekoga iz zapadnog civilizacijskog kruga. I sada dođe jedan iz male države i suvereno dominira svetskim sportom“, rekao je Pilić za „Večernji list“.

Iskusni stručnjak, osvrnuo se na situaciju sa US opena 2020. godine, kada je Novak diskvalifikovan usred meča jer je nenamerno napucao linijskog sudiju lopticom u vrat.

„Da je Federer uradio to što je Đoković prošle godine na US openu, sigurno ga ne bi diskvalifikovali. Smeta im što je najbolji“.

Što se tiče rasprave o tome ko je najveći teniser svih vremena, Pilić sada, za razliku od pre dve godine, ne želi da drži jezik za zubima.

„Đoković je fenomenalan, veliki je radnik, pošten i vredan. Srpski novinari su me 2019. godine davili da kažem kako je Novak najbolji. Nisam hteo to da izgovorim dok nije osvojio Vimbldon ove godine. Onog dana kada je to učinio stavio sam brojke na sto: Ima isti broj grend slemova kao Nadal i Federer, sa svima bolji međusobni skor, ide ka 350 nedelja na prvo mestu ATP liste, osvojio je najviše Masters titula, jedini je najmanje dva puta osvojio svaki Grend slem, niko nije došao do 17.000 ATP poena, na listi na kojoj Mari, Nadal i Federer zajedno nemaju kao on“, kaže Pilić i podvlači:

„Ne zanima me koja si stranka u politici, već šta si napravio. Novak je jako inteligentan. Pogledajte u Pekingu kako na kineskom pozdravlja publiku, u Parizu govori perfektan francuski, a isto tako i u Italiji i SAD“.

Novak nikada nije krio simpatije prema drugim sportistima iz Hrvatske i reprezentacijama te zemlje.

„Kod nas je malo toga prirodno. Kod normalnih ljudi je to normalno. Novak navija za fudbalsku reprezentaciju Hrvatske. Pa, ko će sedam godina biti prvi na svetu? Nikada se neće dogoditi ovakva dominacija teniskih velikana kao što su Đoković, Nadal i Federer“, objasnio je nekadašnji selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.