Novakov mrzitelj napisao veliku laž o Đokoviću, Amerikanac ga posramio surovim odgovorom

Novak Đoković se ponovo našao na udaru onih koji ne podnose njegove uspehe.

Ben Rotenberg, američki novinar koji „svako malo“ reši da „oplete“ po Đokoviću, uglavnom je to radio iznoseći stavove o nekim opštim, svima znanim dešavanjima u tenisu. Naravno, svako ima i pravo na mišljenje i tumačenje realnosti, pa i Rotenberg, iako se on nekako „po pravilu“ uvek svrstavao na stranu onih koji u Novaku ne vide nešto dobro, već samo ono što njima smeta.

Ali, taj isti novinar sada je otišao korak dalje, a za sobom povukao i neke velike svetske medije.

Izveštavajući o dešavanjima na prošlonedeljnom turniru u Beogradu, „Srbija open 2022“, Rotenberg je na društvenim mrežama napisao sledeće:

– Što se Đokovića tiče, dobra stvar je da je proveo dosta vremena na terenu ove sedmice, nakon što je sebi prethodno to uskratio, pa je sada igrao preko 10 sati u svoja četiri meča. Loša vest je da on, kao drugi na ATP-u, i dalje ima veliki problem što u besu bezobzirno lansiranja projektile koji pogode, ili umalo pogode, ljude.

Ta njegova laž da je „Đoković u besu lansirao reket“ i pogodio/umalo pogodio nekoga (istina, reket jeste poleteo ka skupljaču loptica, koji je stajao kod mreže), dovela je do toga da upravo Rotenberga citiraju, a time Novaka i napadnu, neki od najvećih svetskih medija, poput američkog „Jahua“ ili „Njujork posta“.

Ali, reagovali su u svom stilu i neki britanski, kao što je „Dejli star“, koji je slučajno izletanje reketa iz ruke najboljeg tenisera sveta naslovio rečima: „Novak Đoković lansirao reket u pravcu skupljača loptica jer je proključao bes svetskog broja 1“.

Reakcija je, bilo, zaista raznih, a uglavnom su se svodili na ovakve objave po društvenim mrežama:

– Kako da napravite priču od laži Bena Rotenberga, pisali su strani ljubitelji tenisa pa potom ukazivali na to koji mediji su naseli na ovu neistinu.

A kada su se kritike umnožile, pomenuti američki novinar je obrisao svoj tvit, kojim je optužio Đokovića, ali… po njega je to bilo prekasno. Jer, u Noletovu odbranu počele su da staju i – Noletove kolege.

The good news here, is you lose so much credibility every time you spread misinformation. The bad news is, you dont face any consequences (revoking of media credential) for being incredibly biased and blatantly lying. @BenRothenberg pic.twitter.com/6tfzVsPUNA

— Reilly Opelka (@ReillyOpelka) April 27, 2022