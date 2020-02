„Novakova najveća greška je što je Srbin – da je Hrvat više bi ga cenili“

Enki Bilal, jedan od najpriznatijih francuskih crtača i karikaturista, pričao je o najboljem teniseru sveta Novaku Đokoviću.

On je rođeni Beograđanin, a u intervjuu matičnom listu „L’Ekipu“ pokušao je da objasni odnos navijača sa Zapada prema srpskom teniseru, prenose sportski mediji.

„Znate šta, ja baš volim tu njegovu nevoljenu stranu, taj karakter. Njegova najveća greška je što je Srbin. Da je Hrvat više bi ga cenili. To je sve rezultat balkanskih ratova iz devedesetih. Zapadni svet je odmah podelio strane na „dobre“ i „loše“, iako je situacija mnogo komplikovanija. Nemojte misliti da ovde branim tadašnje srpske zvaničnike. Monstruma i idiota bilo je na svim stranama. Pa čak i nacista“, rekao je Bilal za L’ekip, a prenose Večernje novosti.

„Zapad ima negativnu viziju Srba. Oni su „loši momci“, oni kojima ne verujemo. To naravno prlja sliku cele Srbije i nastavlja se već unedogled… Treba znati da Srbi računaju na njega ne bi li im dao bolji imidž od onog kojima ih predstavljaju. To je važno za zemlju. Mislim da je njegova uloga veoma dirljiva u svemu tome. Njegova dva najveća rivala, Nadal i Federer su iznad priče o nacijama, ne pripadaju, po mišljenu većine navijača niti jednoj državi nego celom svetu. Za razliku od Đokovića koji je „samo“ Srbin. Ali on je atipičan momak, evo ga opet na prvom mestu i juri Federerove rekorde. Ali usput i vuče taj imidž, to što je Srbin. Kao senka ga prati, što mene izuzetno frustrira. Sramota. Mada je on našao svoj mir i svoja način da se izbori sa tim“, dodao je Bilal.

Bilal je rođeni Dorćolac, sin Titovog krojača, koji je u mladosti sa porodicom otišao da živi u Pariz.

„Pratim čitav njegov profesionalni put, ipak smo nas dvojica deca Beograda…Nije važno što nisam Srbin, pošto mi je otac iz Bosne, a majka i Češke. Znam da je Đoković duboko vezan za rodni grad kao i ja. To mi je i posebno konekcija za tog velikog šampiona i, kako se čini, veoma inteligentno biće“, zaključio je Bilal.