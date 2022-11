Novi Beograd dočekuje Crvenu zvezdu u derbiju lige

BEOGRAD – Vaterpolisti Novog Beograda sutra na bazenu Sportskog centra „11.april“ dočekuju Crvenu zvezdu u okviru derbi meča četvrtog kola Superlige Srbije.

Derbi utakmica je prvi međusobni trenerski duel trenera Crvene zvezde, Dejana Savića i trenera Novog Beograda, Živka Gocića.

Nekadašnji kapiten reprezentacije izjavio je da mu je bivši selektor pomogao oko odluke da li da se bavi trenerskim poslom.

“Naravno da smo pričali pre te moje odluke da postanem trener, a razgovaramo i dan danas mnogo o vaterpolu i sportu uopšte i to veoma često. On me je verovatno najviše i pogurao ka toj odluci da budem trener. Imao sam još godinu dana ugovora da odradim kao igrač, ali odlučio sam da pređem na ovu tamnu stranu, kako bi on rekao. Mislim da sam napravio pravu stvar”, konstatovao je Gocić.

Dodao je da uloga favorita ništa ne znači za njegovu ekipu.

„To je samo slovo na papiru. Moramo da imamo maksimalno ozbiljan pristup od samog početka, da bismo to pretvorili u pobedu. Pozvao bih publiku da dođe i vidi dobar vaterpolo i da navija više za Novi Beograd, a manje za Crvenu zvezdu”, rekao je Gocić i naglasio da u sastavu zbog povrede najverovatnije neće biti Nikole Jakšića.

Dejan Savić je izjavio da očekuje veoma zanimljiv duel sa Novobeograđanima.

“Siguran sam da će peh protiv Radničkog iz Kragujevca samo dati veću motivaciju igračima Novog Beograda, a samim tim Zvezdi otežati posao. Moji igrači moraju da budu svesni protiv kojih veličina igraju. Dolazimo sa saznanjem da je Novi Beograd izraziti favorit i da pokušamo da napravimo što manje grešaka i da se što bolje spremimo za osminu finala Kupa Evrope što nam je prioritet u ovom periodu. Uveren sam da Novi Beograd ima izuzetno velike ambicije ove sezone, a posle te izgubljene utakmice protiv Radničkiog očekujem da će da se ponašaju kao ranjen i gladan lav, tako da možemo da budemo i malo u strahu”, istakao je Savić.

Utakmica između Novog Beograda i Crvene zvezde na programu je sutra od 19.45 časova.

(Tanjug)

