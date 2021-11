Novi problemi za Đokovića: Hoće li mu biti ugrožena cela sledeća sezona?

Učešće Novaka Đokovića na Australijan openu i dalje je pod znakom pitanja, a svetski broj jedan mogao bi da bude u problemu i u nastavku sezone jer su se pojavile glasine da će vakcina biti obavezna za učesnike svih Grend slem, ali i ostalih turnira tokom godine.

Novak Đoković i dalje nije objavio plan za početak nove sezone pa je neizvesno da li će nastupiti na Australijan openu gde je uslov za učesnike da budu vakcinisani.

Srđan Đoković, otac najboljeg tenisera sveta, istakao je da bi zbog čestih saopštenja i pominjanja Novaka u australijskim medijima kao i uslovljavanja srpski teniser mogao da odustane od prvog Grend slema u godini.

Međutim, dokaz o vakcinaciji povodom koje se Novak nije izjasnio potencijalno će biti obavezan i na Rolan Garosu,

Vimbldonu kao i US openu naredne godine.Adam Zagorija, novinar „Forbsa“, objavio je informaciju da bi vakcina mogla da bude uslov za učešće na grend slemovima koji se igraju u Parizu i Londonu, odnosno da će Australija poslužiti kao model ostalim turnirima.

It’s possible the French Open and Wimbledon could follow suit with vaccine mandates going forward, meaning the @AustralianOpen will just be the first domino for Djokovic. https://t.co/IuJJDAKWDS

