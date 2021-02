Novi tripl-dabl za Jokića, Marej ušao u istoriju NBA (video)

Košarkaši Denvera savladali su prethodne noći Klivlend 120:103 u NBA ligi, uz novi „tripl-dabl“ Nikole Jokića, sedmi u sezoni, ukupno 48. u karijeri.

The Denver Nuggets beat the Cleveland Cavaliers 120-103 Jamal Murray- 50 points, 6 rebounds, 2 assists, 2 steals Nikola Jokic- 16 points, 12 rebounds, 10 assists,4 steals,1 block Collin Sexton- 23 points, 4 assists Jarrett Allen- 20 points, 10 rebounds, 4 assists,1 steal,1 block pic.twitter.com/jauWVvvw2s

Srpski centar je na svoj 26. rođendan upisao 16 poena, 12 skokova i 10 asistencija, za 33 minuta u igri.

Ipak, zvezda večeri bio je Džamal Marej, koji je ubacio 50 poena, uz fantastičan procenat šuta (84 odsto).

Jamal Murray is the first player in NBA history to drop 50 points without shooting a free throw 🤯

(via @EliasSports) pic.twitter.com/IOpQ0143zT

— SportsCenter (@SportsCenter) February 20, 2021