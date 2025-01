Obradović: Bili smo previše nervozni

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je da je ekipa Crvene zvezde imala više sreće u večerašnjoj utakmici Evrolige i da je glavni razlog za poraz njegovog tima u tom duelu bila prevelika nervoza njegovih igrača.

„Teško je pričati nakon ovog završetka utakmice, u poslednjem napadu. Čestitam Zvezdi na važnoj pobedi. Zvezda je imala više sreće, mi smo u poslednjem napadu odigrali dobru odbranu i na kraju njega se desio taj kontakt. Imali su više ofanzivnih skokova, to smo kompenzovali osvojenim i izgubljenim loptama, ekipa se borila. Bilo je nekih nesrećnih situacija za nas, postojala je želja kod njihovih igrača isto. Obe ekipe su se trudile, mislim da smo bili previše nervozni i da je to jedan od razloga što smo izgubili utakmicu“, naveo je Obradović na konferenciji za novinare u Beogradskoj areni.

Partizan je na svom terenu u Beogradu izgubio od gradskog rivala Crvene zvezde 71:73, u 24. kolu Evrolige.

„Mislim da smo bili previše nervozni i da je to glavni razlog poraza. I u takvoj utakmici smo imali šansu za pobedu, koju nažalost nismo iskoristili. Nekoliko puta su bili nesrećni odbici, nekoliko zicera smo promašili ispod koša, dok je Tajrik (Džouns) jednom šutirao slobodna bacanja bio je laser uperen u njegove oči od strane navijača Crvene zvezde i nisu se ponovila bacanja. Nismo bili dovoljno mirni. Važnost utakmice je verovatno uticala na to, bio je izuzetno važan meč za oba tima. Čeka nas sad težak raspored pa da vidimo šta možemo da uradimo“, rekao je Obradović.

Partizan ima skor 12/12, dok Crvena zvezda ima 14 pobeda i 10 poraza.

Trener Partizana naveo je da je rano dobijena četvrta lična greška Tajrika Džounsa, koja je bila rezultat dosuđene tehičke greške, dosta uticala na tok utakmice.

„Tajrik (Džouns) je rano dobio četvrti faul i igrao je samo 13 minuta. On je nama jako važan i onda je jasno zašto je to uticalo na samu utakmicu. To je povezano sa našim problemom na skoku. Ako igrači reaguju kako su reagovali večeras, ako su nervozni, to znači da ih trener nije dobro pripremio. Pokušao sam da smirim Tajrika i pre tehničke greške“, kazao je Obradović.

Partizan će u narednom kolu Evrolige igrati u Bolonji protiv Virtusa, dok će pre toga u meču ABA lige u Beogradu dočekati Studentski centar.

„Vanja (Marinković) i Frenk (Nilikina) neće igrati u duplom kolu Evrolige, a Aleksej Pokuševski i Mitar Bošnjaković nisu bili u stanju da dođu na večerašnju utakmicu. Pokuševski je imao visoku temperaturu, možda je neki virus u pitanju, dok Mitar ima stomačne probleme. Ne znam u kakvom će stanju biti narednih dana“, dodao je trener Partizana.

(Beta)

