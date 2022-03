Obradović: Igokea izuzetno dobar protivnik

BEOGRAD – Trener košarkaša Partizana Željko Obradović kaže da je Igokea izuzetno dobar protivnik.

Crno-beli danas od 19 sati dočekuju Igokeeu u 23. kolu ABA lige, a u prvom ovosezonskom duelu, crno-beli su u Laktašima došli do važnog trijumfa nakon velikog preokreta 68:70.

„Ono što bih voleo je da dočekamo ekipu Igokee na način kako su oni dočekali nas. Da im uzvratimo gostoprimstvo pošto to u svakom smislu zaslužuju. Što se same utakmice tiče, sećamo se da je bila izuzetno teška, kada je Igokea bila na pragu pobede i da su pobedili, to bi bilo zasluženo. To iskustvo koje imamo da igramo protiv izvanredne ekipe koja je spremna da menja odbrane, koja je spremna da igra na različite načine u napadu i da koristi razne opcije. Prema tome, mislim da smo probali da se pripremimo i da shvatimo da igramo protiv izuzetno dobrog protivnika. Još jednom nadam se da će svi koji vole košarku da dođu i da odlgedaju jednu dobru košarkašku utakmicu“, rekao je Obradović za klupski sajt.

Košarkaš Aleksa Avramović ističe da je Partizan kvailtetniji tim.

„Sada kada poredimo obe ekipe, mi imamo Lesora, oni nemaju Starka koji je bio najbolji igrač. Ne znam da li se Dalibor Ilić oporavio, imao je problema sa petom. Mi smo sigurno kvalitetniji tim. Posle tri velike utakmice i tri pobede protiv Zvezde, Budućnosti i Metropolitansa, na nama je da se dovoljno motivišemo i da pred našom publikom izađemo i pobedimo Igokeu kako bi nastavili naš niz“, istakao je Avramović.

(Tanjug)

