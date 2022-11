Obradović: Ko god bude na terenu mora da pruži maksimum

BEOGRAD – Utakmica protiv Valensije je izuzetno važna za nas, kao i svaka u Evroligi, izjavio je trener košarkaša Partizana Željko Obradović dan pre utakmice sa Valensijom.

Košarkaši Partizana sutra od 20.45 časova igraju protiv Valensije u okviru 11. kola Evrolige.

„Pametni ljudi uvek izvlače pouke. U poslednjih sedam dana smo imali tri izuzetno teške utakmice protiv timova koji su favoriti za ‘fajnal for’ i protiv Crvene zvezde koja je uz poštovanje svih drugih timova, naš glavni konkurent u ABA ligi. Bilo je dosta dobrih trenutaka ali je bilo i veoma loših. To je ono o čemu smo pričali, probali da reagujemo na jučerašnjem treningu i probaćemo da reagujemo večeras. Problem je što posle utakmice u Madridu praktično nismo ni na jednom treningu imali Lesora koji je imao veliku želju da pomogne timu ali su se posledice toga što nije trenirao osetile. Ne znam da li će biti u stanju večeras da treniraju. Sve to itekako utiče na plan i pripremu utakmice jer ako imam samo tri visoka igrača na treningu, pokušavam da uključim nekoga od spoljnih igrača da tu poziciju pokrije. Igramo na domaćem terenu, ja sam pričao igračima da izbiju iz glave da li igramo u Beogradu ili van Beograda, ali činjenica je da ovde imamo vetar u leđa od naših navijača i nadam se da će to tako biti sutra uveče“, izjavio je Obradović za zvanični sajt kluba.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.