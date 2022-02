Obradović: Kup specifičan, biće zanimljivo protiv FMP-a

NIŠ – Kup je specifično takmičenje i uvek traži da budeš na maksimumu koncentracije i motivacije. Očigledno je bilo da su momci iz Borca bili izuzetno motivisani i napravili su nam problem u prvoj četvrtini i jednom delu druge, izjavio je trener košarkaša Partizana Željko Obradović posle ubedljive pobede protiv Borca iz Zemuna u četvrtfinalu Kupa Radivoja Koraća (101:48).

Upitan zašto nije igrao Matijas Lesor, Obradović je rekao:

„Nije se osećao dobro, kao ni Rade Zagorac koji je bio na klupi, ali nije mogao da igra.

Rival u polufinale biće FMP, a Obtradović je istakao da se nada sjajnoj atmosferi i fer-plej meču.

„Igrali smo pre sedam dana izuzetno zanimljivu utakmicu, pobednik je odlučen tek u finišu. Poznajemo se, znamo da je to ekipa koja ima kvalitet. To je polufinale u koje svi ulaze sa najvećim motivom. Na nama je da shvatimo da moramo da igramo na maksimalnom mogućem nivou. Znamo sve njihove mane, kao što i oni znaju naše. Znamo i vrline, kao i oni naše“, poručio je Obradović.

Prvotimac crno-belih Nemanja Dangubić čestitao je Borcu plasman na završnicu Kupa.

„Okrećemo se sledećem meču. Moramo da napravimo analizu i da se pripremimo što bolje. Protiv FMP smo igrali pre sedam dana, spremićemo se, znamo dobro protivnika i daćemo sve od sebe“, rekao je Dangubić.

Trener Borca Siniša Matić istakao je da zna odakle ekipa dolazi, da igraf Drujgu ligu, ali da je veliku stvar napravila osvajanjem Kupa Srbije, gde su dva prvoligaša – OKK Beograd i Radnički iz Kragujevca.

„Potom smo bili zadovoljni i žrebom, jer, kad već dolazite na ovakvo takmičenje, onda smo hteli smo da igramo protiv najboljih. Imamo dva-tri starija igrača koji su na zalasku karijere, ali koji mogu da pomognu, a imamo i dosta mladih igrača. Za njih je to bila velika škola. Odlično smo se držali 15 minuta, jednostavno više od toga nije bilo realno. Rekao sam igračima da je ovo prvi i poslednji put u karijeri da im čestitam minus 53. Cilj je bio da malo uozbiljimo Partizan, uspeli smo. Možda nas je to i koštalo malo veće razlike, jer kod Željka nema opuštanja, ali to je super lekcija za naše mlade igrače. Obožavam Kup, pratiću ga i do nedelje. Nama je cilj bio da se pojavimo ovde i da se predstavimo“, poručio je Matić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.