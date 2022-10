Obradović: Lepo veče, ali razgovaraćemo o igri u napadu

BAR – Prvi utisak je, možda onaj koji je najvažniji, to je gostoprimstvo na koje smo ponovo naišli u Baru. Želim da se zahvalim braći Pavićević na fantastičnoj dobrodošlici i odnosu koji postoji između dva kluba i među nama lično, rekao je trener košarkaša Partizana Željko Obradović posle pobede protiv Mornara u Baru (83:62) u ABA ligi.

„Takođe želim da se zahvalim navijačima Partizana koji su došli u velikom broju da podrže ekipu, kao i domaćim navijačima Mornara koji su napravili, zaista odličnu atmosferu i mislim da je bilo zaista lepo veče“, izjavio je Obradović na konferenciji za medije.

Što se tiče utakmice, kao pred svaku smo napravili analizu i probali da pronađemo način kako treba da dobijemo meč, dodao je Obradović.

„Mislim da smo zahvaljući agresivnosti u odbrani dosta toga napravili. To je na momente izgledalo mnogo dobro, ali je bilo i nekih loših trenutaka. Ono čime apsolutno nisam zadovoljan, to je naš igra u napadu. Igrali smo nervozno, pravili neverovatne odluke i mislim da je to ono o čemu ćemo da razgovaramo na prvom sledećem treningu“, poručio je Obradović.

(Tanjug)

