Obradović: Moramo da pronađemo način i motiv da igramo protiv Fenerbahčea

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je danas da njegova ekipa mora da pronađe način da parira Fenerbahčeu na predstojećoj utakmici Evrolige i da je turski klub jedini tim koji crno-beli nisu imali šanse da pobede u prvom delu sezone.

„Igramo protiv tima protiv kog smo već igrali, to je bila jedina utakmica u kojoj nismo imali šanse da pobedimo. Moramo da pronađemo način i motiv da igramo protiv njih. Nismo zadovoljni našim skorom, moramo da pronađemo snage i vere da drugi deo sezone odigramo bolje“, naveo je Obradović, a preneo BC Partizan TV.

Partizan će u Beogradu dočekati Fenerbahče u petak u 20.30, u 18. kolu Evrolige.

„Imali smo dva veoma dobra treninga, analizirali smo šta je potrebno da bismo igrali bolje protiv njih, i oni imaju probleme kao i mi. Mnogim timovima neki igrači ne igraju, takva je liga i takvi su napori, ko ima širi sastav ima veće šanse“, dodao je Obradović.

Partizan zauzima 14. mesto na tabeli sa sedam pobeda i 10 poraza, dok je Fenerbahče peti sa skorom 10/6.

„(Ife) Lundberg je malo počeo da radi sa loptom, on, Vanja (Marinković) i Mitar (Bošnjaković) nisu spremni, nadamo se da će se Frenk (Nilikina) vratiti u ekipu“, rekao je Obradović.

Regionalna ABA liga je nakon utakmice između Partizana i Crvene zvezde u ponedeljak priznala da su sudije oštetile crno-bele u završnici meča. Trener Partizana je naveo da se greške na štetu Partizana na utakmicama protiv Crvene zvezde u ABA ligi često dešavaju i da mu je zato titula tog takmičenja iz 2023. godine jedna od najdražih u karijeri.

„ABA liga je priznala greške i to je evidentno. Postavlja se pitanje kako to da se posle svake sezone izdaje isto saopštenje. Tri godine zaredom se posle utakmice protiv Zvezde izdaje saopštenje kako je Partizan oštećen. Zato mi je ono bila jedna od najdražih titula, jer znam šta treba da uradimo da bismo došli do nje“, kazao je on.

(Beta)

