Obradović: Moramo da uradimo sve da pobedimo Megu

BEOGRAD – Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je danas da njegov tim mora dobro da se pripremi i da uradi sve što je potrebno da bi sutra pobedio Megu u petom kolu ABA lige.

Biće to duel lidera regionalnog takmičara i „fenjeraša“. Crno-beli u sutrašnji duel u Štark areni ulaze sa skorom 4-0, dok Mega nema nijedan trijumf (0-4).

„Sećamo se svi te utakmice koja je došla odmah nakon važne utakmice u Evrokupu. Naravno da moramo da se pripremimo najozbiljnije. Uradili smo skauting svega onoga što je Mega do sada igrala i bez obzira što nemaju do sada ni jednu pobedu, to je tim sastavljen od mladih igrača koji imaju veliku volju, želju i ambiciju. Oni će sigurno ući u meč na taj način, tako da mi moramo da uradimo sve kako bi se pripremili da dobro uđemo u utakmicu na našem terenu i da pobedimo“, rekao je Obradović za zvanični sajt KK Partizan.

Košarkaš crno-belih Uroš Trifunović poručio je da ekipa ne sme da se opusti posle trijumfa u Evroligi nad Žalgirisom 87:76.

„Isto kao i prošle godine kada smo igrali protiv Hamburga važnu utakmicu u Evrokupu, a potom izgubili u ABA ligi. To ne smemo da dopustimo ove godine. Mega nema ni jednu pobedu do sada, ali oni su mlada ekipa koja dobro igra, vođena dobrim trenerom Baraćom. Imaćemo još dva skautinga do utakmice, cilj nam je da budemo što agresivniji u odbrani kao protiv Žalgirisa, da delimo loptu u napadu i da odbranimo domaći teren“, istakao je Trifunović.

Parket Štark arene biće obojen u crno i roze, umesto crno i belo, jer KK Partizan na taj način želi da skrene pažnju na borbu protiv raka dojke.

Utakmica petog kola ABA lige između Partizana i Mege igra se sutra u 21.00.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.