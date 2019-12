Obradović: Možemo da se nosimo sa svima

KUMAMOTO – Selektor ženske rukometne reprezentacije Srbije Ljubomir Obradović, pred početak drugog dela takmičenja na Svetskom prvenstvu u Japanu, rekao je da je njegov tim može da igra i da se nosi sa svima.

Srbija sutra od sedam sati ujutru otvara drugu fazu takmičenje na SP protiv Južne Koreje, u ponedeljak je čeka duel sa Nemačkom u istom terminu, dok će u sredu snage odmeriti sa Danskom od 10 sati.

„U suštini bi trebalo da budemo zadovoljni. Prošli smo u drugi krug što je bio cilj. Nismo zadovoljni što nismo preneli bodove. Protiv Norveške smo i mogli, dok protiv Holanđe nismo bili na potrebnom nivou. Vratili smo se u meču sa Slovenijom. Sada slede utakmice sa Korejom, Nemačkom i Danskom. Možemo da igramo sa svima i zato želimo da ostvarimo ono zbog čega smo i došli“, rekao je Obradović za sajt RS S.

Rukometašice su Koreju pobedile na prošlom Svetskom prvenstvu u Lajpcigu, kao i pre desetak dana na „Seul Kupu“.

„Pročitali smo ih kako igraju, što ne znači da ćemo i sada. To je vrlo, vrlo nezgodna ekipa. Pobedile su Francusku, igrale odlično u grupi. Biće to nezgodna utakmica od početka do kraja. Svako ima svoje adute, trudićemo se da naši budu bolji“, ističe selektor.

Izabranice Ljubomira Obradovića i sa preostalim rivalima u grupi, Nemačkom i Danskom, imaju pozitivna iskustava – remi sa Nemicama na SP 2017. u Lajpcigu i pobeda nad Dankinjama na EP 2018 u Nantu.

„Pored Koreje i sa ove dve reprezentacije možemo da se nosimo. Igrali smo, videli da možemo“, rekao je Obradović.

Za plasman u olimpijske kvalifikacije biće potrebno da rukometašice završe među četiri najbolje ekipe u grupi, a Obradović je govorio i o tome da li je ekipa svesna šanse koaj im se pruža.

„Očekivali smo da prenesemo dva boda, tako bi taj cilj bio mnogo lakše ostvariti. Ne smemo se predavati, devojke su pokazale fino uzdizanje protiv Slovenije. Imali smo negativan početak protiv Holandije i Slovenije. Protiv Holandije nismo ni pokušali da se vratimo, međutim, protiv Slovenije je bilo drugačije. Posle -5, vodili smo na poluvremenu. Opet u drugom delu je usledio preokret. Više nam treba utakmica u kojima pokazujemo karakter kao protiv Norveške“, zaključio je Obradović.

U naredna tri dana sledi rasplet što se tiče plasmana u borbu za medalje i olimpijske kvalifikacije, u kojima će se naći timovi od drugog do sedmog mesta, uz mogućnost pomeranja u slučaju plasmana Južne Koreje i Japana (kontinentalni šampion i domaćin), za dva mesta niže.

(Tanjug)