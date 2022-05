Obradović pred Budućnost: Najgori trening do sada, neki neće da trče

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je da je njegova ekipa danas odradila jedan od najgorih treninga i dodao da se nada da će reakcija igrača na predstojećoj utakmici protiv Budućnosti biti totalno drugačija.

„U našem poslu tuguješ i živiš do sledeće utakmice. Nažalost imali smo veliku pauzu od one utakmice (protiv Burse) koju smo izgubili, što je bio veliki udarac. Dao sam ekipi par dana da se osveži i zaboravi sve što se dogodilo. Izgledalo je korektno, igrači su radili veoma dobro“, rekao je Obradović na konferenciji za novinare u Beogradu.

„Medjutim, današnji trening je bio najgori trening koji smo imali. Ubedljivo najgori. Ne znam razloge za to.

Košarkaši Partizana dočekuju sutra ekipu Budućnosti u prvoj utakmici polufinalne serije ABA lige, ali je Obradović na konferenciji za novinare više govorio o poslednjem treningu crno-belih nego o meču koji ih očekuje.

On je istakao da nijedan od igrača Partizana nije igrao ni finale, a kamo li osvojio ABA ligu, kao ni on kao trener i da zato ima veliki motiv.

„Ja danas na treningu gledam da neki igrači neće da trče, neće da igraju odbranu, neće da naprave blok, neki igrači ne čekaju blok… Trening je bio katastrofa i ja sam im to rekao“, rekao je Obradović.

„Nadam se da će njihova reakcija sutra na utakmica biti totalno drugačija. Partizan je poslednji put bio u finalu plej-ofa 2013. godine. Devet godina. Ako mi svi zajedno nemamo motivaciju i nemamo ispred sebe ideju da želimo da igramo finale, onda su to veliki problemi“, dodao je on.

On je ponovio da su svi treninzi do današnjeg bili korektni i da ne zna razlog zašto je to tako.

„Od 15 igrača koji su u treningu, samo su trojica zadovoljila kriterijume kako treba da igraju. Trojica samo“, dodao je Obradović.

Obradović je rekao i da je kapiten Rade Zagorac održao sastanak sa igračima i da mu je zahvalan na tome.

„Nema ništa bolje kad igrači razgovaraju izmedju sebe. Komunikacija izmedju igrača je osnovna stvar da bi ekipa izgledala dobro na terenu i pobedjivala“, rekao je on.

„Rekao sam posle Burse da smo izgubili godinu dana, sad je prilika da probamo nešto da uradimo. Ali nema razloga da ja ne budem iskren i izadjem i kažem ono što sam video danas na treningu“, dodao je trener Partizana.

Govoreći o ekipi Budućnosti, Obradović je prvo podsetio da su obe utakmice koje su crno-beli ove sezone odigrali sa tom ekipom ove sezone bile neizvesne i da su odlučene u poslednjim minutima.

„Vodili smo vodili ovde u Beogradu, oni su se vratili, a onda smo mi prelomili utakmicu. Nešto drugačija je bila utakmica u Podgorici gde smo napravili veliku razliku u prvoj četvrtini, ali su oni uspeli da se vrate i ponovo je bila neizvesna završnica“, rekao je Obradović.

„U plej-ofu je uvek važna energija, želja da se pobedi, motivacija i mali detalji s tim da je ovo sad specifično jer igraš protiv istog protivnika i znaš da ti trebaju dve pobede i moraš da kreneš sa tom prvom utakmicom na najbolji mogući način, to je najvažnije“, dodao je on.

Obradović je rekao i da crno-beli očekuju da budu u finalu i da ne veruje da je Budućnost ekipa koja nema ambiciju da igra finale.

„Svako želi da pobegne od uloge favorita. Ako mi treba da budemo favoriti, neka budemo. Na nama je da probamo da iskoristimo prednost domaćeg terena. Uz svo poštovanje ekipe Budućnosti koja je, ponavljam, odlično vodjena i ima kvalitet. Trebaće dosta muke da ih prodjemo i igramo finale“, zaključio je Obradović.

Prva utakmica polufinalne serije izmedju Partizana i Budućnosti igra se sutra od 19.00 u hali „Aleksandar Nikolić“.

(Beta)

