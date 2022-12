Obradović pred Efes: Moramo da verujemo u sebe

BEOGRAD – Mora još veća želja i borbenost i veća koncentracija ako želimo da počnemo da pobeđujemo utakmice, izjavio je trener košarkaša Partizana Željko Obradović dan pre utakmice sa Efesom.

Košarkaši Partizana sutra od 20.30 časova dočekuju ekipu Efesa u okviru 14. kola Evrolige.

„Efes je dvostruki prvak Evrope uzastopno u poslednje dve godine. Sama ta činjenica govori o kvalitetu tima. Individualno, a ono što je još važnije timski. Imaju kreatora koji i te kako utiče na njihovu igru, pre svega Vasa Micić, Bobua i Vil Klajburn. Ne možemo da zaboravimo i ostale igrače, ali to su tri glavna kreatora i ono kako smo probali da pravimo utakmicu, to je da probamo da njihovu kreaciju smanjimo na minimum“, istakao je Obradović.

Naveo je da utakmica sa Efesom igračima mora da predstavlja motiv.

„Posle dugo vremena danas je trening odbrane možda bio i najbolji u poslednjih ne znam koliko. S te strane sam zadovoljan. Činjenica da igramo ponovo pred našom publikom i da dolazi evropski prvak treba da nam da motiv više da probamo da korigujemo sve neke sitne stvari koje su bile prisutne u poslednjim utakmicama i dovele do toga da gubimo utakmice praktično na isti način, na jedan posed. Radilo se i mislim da sam uočio neke bolje stvari, ali nažalost to nije bilo dovoljno u ovim utakmicama. Moramo da verujemo sami sebi, to je najvažnije. Da igramo sa samopouzdanjem“, rekao je trener „crno-belih“.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.