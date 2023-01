Obradović pred Zadar: Dovoljno je reći da su pobedili Zvezdu u Beogradu

BEOGRAD – Kada razmišljamo o Zadru, ne treba nam ništa drugo da kažemo nego da su u Beogradu napravili veliko iznenađenje kada su pobedili ekipu Crvene zvezde“, rekao je trener košarkaša Partizana Željko Obradović uoči duela protiv hrvatskog tima u ABA ligi.

Crno-beli u 13. kolu regionalnog takmičenja dočekuju Zadrane sutra od 18.30 u Štark areni.

„Mi smo srećni što je kalendar takmičenja ispao takav da smo za ove novogodišnje i božićne praznike u Beogradu. To treba da nam pomogne da treniramo malo bolje i da probamo da uključimo ove igrače koji su van tima, da bi igrači koji su u ritmu da igraju dosta minuta malo odmorili“, izjavio je Obradović za klupski sajt.

Centar crno-belih Alen Smailagić uoči duela sa Zadranima istakao je da je u pitanju tim koji je u stanju svakome u ligi da napravi probleme.

„Imali su do sada pobede protiv Zvezde i FMP-a, pobedili su Igokeu u gostima, ali su i gubili neke utakmice u kojima su bili favoriti. Božić, Jordano i još nekoliko igrača umeju da budu jako opasni kada uđu u ritam i mi moramo da budemo maksimalno skoncentrisani od početka do kraja utakmice. Nadam se i voleo bih da publika kao u engleskom fudbalu dolazi na ove praznične utakmice u velikom broju i da zajedno uđemo u 2023. godinu na najbolji mogući način“, istakao je Smailagić.

(Tanjug)

