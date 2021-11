Obradović: Rekao sam Muru da treba da se izvini

BEOGRAD – Trener košarkaša Partizana Željko Obradović čestitao je svom timu na pobedi protiv FMP-a.

Crno-beli su pobedili 74:69 u hali „Aleksandar Nikolić“ u sedmom kolu ABA lige za sedmu pobedu u nizu.

„Mislim da smo dobro otvorili meč, bili smo agresivni, izgledali smo prilično dobro do poslednjih pet minuta meča. Igrači moraju da shvate da kad imamo pozitivan rezultat, a protivnik juri da se vrati i igra na celom terenu udvajanje, onda je to situacija gde treba da se bude maksimalno agresivan i da se igra odmah za koš. Nismo to uradili, ušli smo u problem. Kako je bilo da je bilo. Ispred nas je veoma interesantna nedelja, idemo u Andoru, pa nas onda čeka utakmica sa Crvenom zvezdom u Pioniru“, rekao je Obradović na konferenciji za medije.

On je rekao da se Alen Smailagić nije večeras igrao jer se loše osetio na treningu, poslat je kući, jer je problem sa stomakom.

Duel u nekadašnjem Pioniru obeležilo je pogrdno skandiranje sa južne tribine Vesni Čović, koje je prvo prekinuo trener crno-belih Željko Obradović, a drugi put navijači sa preostalih delova hale, a Obradović je upitan i prokomentariše svoju reakciju.

„Nemam šta da pričam o tome, vratio sam se ovde posle mnogo vremena i rekao sam šta će btii način na koji zezlim da se ponašam i probam da utičem na ljude iz kluba, igrače…Neko sam ko je uvek pokušavao da se ponašam korektno. Malo pratim medije i bio sam iznenađen kada sam video izjavu Dalasa Mura i saopštenje iz Železnika. Pratim košarakške rezultate, toliko je moje interesovanje za medije“, rekao je Obradović i dodao:

„Reagovao sam jutros na treningu i rekao Muru da njegova izjava ima određenu težinu i da bi bilo dobro da uveče pred utakmicu da odemo da se izvinimo ekipi iz Železnika. On je već dao izjavu i izvinio se. Ja sam zvao i pitao ljude iz Železnika da li treba da dođemo da im se izvinimo. Pitao sam i trenera, mladog kolegu koji je izvanredan momak i izvanredno radi, da ako se plaše problema, da li žele da zajedno izađemo na teren. Rekli su da ne treba i da je sve u redu. Mislio sam da je bila veoma fer i korektna utakmica, a nadam se se da ste videli moju reakciju“, zaključio je Obradović.

(Tanjug)

