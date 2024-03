Obradović: U Partizanu sam najsrećniji čovek

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je da je njegova ekipa večeras pobedila Baskoniju jer je zaustavila njen dobar šut za tri poena i naveo da će uraditi sve da ostane u klubu.

„Teška utakmica i pre nje smo govorili kako Baskonija igra, trče i mnogo šutiraju za tri poena. Srećan sam što njihov broj pokušaja i procenat za tri poena nije bio kao u prethodnim utakmicama. To je bio ključ, da ne šutiraju takve procenete i toliko pokušaja za tri i uspeli smo da ih svedemo na 6/23, sa dominantnim Hauardom koji je šutnuo 11 puta. Sve to je produkt njihove igre u kojoj svi mogu da šutnu za tri poena“, rekao je Obradović na konferenciji za novinare u Beogradskoj areni.

Košarkaši Partizana pobedili su Baskoniju 87:83 u Beogradu, u utakmici 30. kola Evrolige.

„Imali smo odlične periode igre, ali i one kada smo lako gubili stečenu prednost. Bilo je 11 razlike u prvom poluvremenu pa smo ušli u greške i dozvolili im da se vrate. Isto i u završnici, imali smo šest izgubljenih lopti i samo dve asistencije, na sreću odigrali smo pametan napad, Doužer je pogodio“, naveo je trener crno-belih.

U sledećem kolu Partizan će igrati u četvrtak protiv Reala u Beogradu.

„Igramo protiv prvaka Evrope, najveći su favoriti da odbrane titulu, pokriveni su na svim pozicijama, na prošlogodišnji tim doveli su Kampaca koji dominira, igra sa željom i entuzijazmom, kao i ostali igrači Reala. Osvojili su sve, a nastavljaju da se bore kao da nikad nisu prišli nijednom trofeju. To je primer za sve, nivo želje i agresivnosti je neverovatan. Da bismo pobedili takvu ekipu moramo da imamo veću želju i agresivnost“, naveo je Obradović.

On je rekao da ekipa u sredu od podneva ima termin u maloj Areni i da ne može ništa drugo nego da analizira igru protivnika i da rade igrači sa manjom minutažom.

„Bilo bi lepo videti nekog sa krvavim kolenima da se baci na teren, to bi bilo divno. Nema većeg zadovoljstva kada navijači vide da ima želje“, dodao je Obradović.

Uoči utakmice navijači Partizana su tražili od uprave kluba da produži saradnju sa trenerom Željkom Obradovićem i skandirali su: „Hoćemo ugovor Željku“, a on se okrenuo ka tribini iza klupe i na tabli za pisanje pokazao kao da je potpisao.

Upitan je da objasni šta je značio njegov gest.

„Nema šta da se objašnjava, moja najveća želja je da ostanem, ovde sam najsrećniji čovek. Prošao sam mnogo toga, doživeo lepe stvari od Partizana, Huventuda, Reala, preko Treviza, Benetona, Panatinaikosa i Fenerbahčea. Svuda sam radio sa ogromnom željom, imali smo rezultate i publiku, ali ova odanst to je neverovatno. Samo mogu da se zahvaljujem uvek na svemu što rade za nas. Treba da budemo šampioni i u ponašanju, teren je da se bodri ekipa, da se napravi da protivniku ne bude prijatno, ali da nema vređanja. Navijači su fenomenalni u tom pogledu i verujem da će tako nastaviti“, rekao je on.

Obradović je naveo da su navijači uvek bila podrška ekipi i na gostujućim terenima, podsetio da dolaze iz cele Evrope na utakmice i da mu je drago što se prave nove generacije navijača Partizana i dodao da ga posle svake utakmice čeka 200, 300 mališana sa roditeljima.

„Što se mene tiče sve ću uraditi da ostanem u Partizanu, dokle god budem imao želju da se bavim. Ovde nije sve idealno, ali gde jeste? Svi težimo savršenom, eldoradu. Nisam siguran da to postoji. Živiš kako živiš i boriš se. Nadam se da ćemo svi zajedno da se izborimo sa problemima i da nastavljamo da se predstavljamo u Evroligi na najbolji način. Treba analizirati koliko ljudi sa strane dolazi da gleda utakmice, plaćaju noćenje, restoran, ko ima korist od svega toga. Mora biti da nije samo Partizan“, rekao je on.

Trener crno-belih rekao je da su Frenk Kaminski i Bruno Kaboklo odigrali izvanrednu utakmicu, u odstustvu Zeka Ledeja, koji je u SAD zbog smrti oca.

„Hvala navijačima što su se setili Zeka u teškim trenucima, taj čovek to zaslužuje. Kaminski i Kaboklo su dosta toga uradili, kao i Trifunović, rade i ostali, cela spoljna linija. Moram da pohvalim odbranu na pik en rolu, imali smo dve situacije a Haurd je iz tih napada postigao dve trojke. Ovo je košarka, ne može da se završi 0:0. Ljudi imaju kvalitet, prednost je uvek na strani napadača. Gledajući celu utakmicu imali smo dosta dobrih stvari, žao mi je nekih brzopletih odluka“, naveo je.

Do kraja regularnog dela ostale su četiri utakmice, od kojih će Partizan tri igrati na domaćem terenu i crno-beli imaju šanse za plej-in.

„Igrači vole ovaj ambijent, tu se diže adrenalin i daju najbolje od sebe, ali važno je da igramo i budemo koncentrisani. Imao sam čast da budem na premijeri filma o legendarnom Ratku Rudiću, uživao sam, a na nekim stvarima iz tog filma insistiram, a to je kontrola emocija, da se u najtežim trenucima utakmice odigra najpemtnije, da se donesu pametne odluke. Nekad lopta neće da uđe, nekad dobra odbrana. Ako hladne glave uđemo, a imamo onakve izgubljene lopte u završnici. To je suština, zna se kako se reaguje u tim situacijama“, rekao je.

Imaćemo podršku navijača, ali to treba da nam bude motiv više da igramo pametne i hladne glave“, dodao je on.

Trener Baskonije Duško Ivanović rekao je da se njegova ekipa na početku večerašnje utakmice nije se dobro snašla u dobroj atmosferi u Areni i da je morala agresivnije da igra.

„Čestitam Partizanu, večeras je bilo kao i u svakoj drugoj utakmici u ovoj hali sa ovakom publikom i ovakvom ambijentu, moja ekipa je bila pogubljena na početku. Partizan je to iskoristio. Morali smo da budemo malo bolji u odbrani i strpljiviji u napadu“, rekao je on.

Na pitanje o šansama za doigravanje i u Evroligi i u domaćoj ligi, Ivanović je rekao da je njegova ekipa i dalje u igri za oba takmičenja, ali da će biti teško do kraja.

Utakmica je igrala pred punom Beogradskom arenom, a Ivanović je rekao da je to ambijent u kakvom bi svaki igrač želeo da igra.

„Moraš da igrač čvrsto i agresivno i sa samopouzdanjem. Mi to nismo uradili a Partizan jeste, tako počne i prednost koju stekne na početku često održi do kraja ili ako gubi može da preokrene rezultat. Moj tim nije igrao onako kako može, nije večeras bio agresivan“, naveo je on.

Upitan za dobru igru Kabokla i Kaminskog, Ivanović je rekao da sve može da se odbrani ako ekipa ima agresivnost.

„Ako nemaš, bilo koji napad pravi problem. Pravili smo neke početničke greške. Greške su sastavni deo igre, ali ako igraš agresivno one se isprave. Mi to nismo pa se svaka greška videla da je baš greška. Nismo se na početku adaptirali i to uvek pomaže Partizanu, tako je i kad igra Crvena zvezda. Pravi igrači moraju da znaju da igraju u takvoj atmosferi“, naveo je on.

„Možda smo mogli nešto da uradimo u poslednjim dve odbrane, kada je Doužer postuga koš. Moraš da igraš agresivno, a on je ostao maltene sam“, dodao je Ivanović.

