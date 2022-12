Obradović: Verujem u ovaj tim, imamo kvalitet da igramo sa svima u Evroligi

BEOGRAD – Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je da veruje da će trijumf protiv Efesa igračima „crno-belih“ da donese samopouzdanje u nastavku sezone u svim takmičenjima.

Partizan je večeras savladao Efes 82:79 u meču 14. kola Evrolige.

„Ovo je bila teška utakmica kako za nas, tako i za Efes jer su igrali pre dva dana. Važna pobeda za nas naravno, treba da verujemo u sebe i da igramo sa mnogo samopozdanja što sam rekao i svojim igračima“, rekao je Obradović po završetku meča na konferenciji za novinare.

On je istakao da su košarkaši Partizana odigrali defanzivno protiv Efesa.

„Počeli smo dobro utakmicu, imali smo uspona i padova. Držali smo agresivno i konačno smo jednu završnicu, koja je bila kao i ranije utakmice, priveli kraju i da konačno pobedimo. Mada je i u toj završnici bilo nekih neverovatnih stvari, ali to je košarka. Nadam se da će ova utakmica da nam pomogne da steknemo samopouzdanje i da analiziramo neke detalje iz finiša meča koji moraju da budu bolji. Verujemo da imamo sasvim dovoljno kvaliteta da igramo protiv timova u Evroligi i ABA ligi“, rekao je Obradović.

Trener Partizana je istakao da je motivacija bitna za svaku utakmicu.

„Moraš da daš 200 posto, to smo i uradili, a drugi razlog je ova publika. Zahvalio bih se svima, svim navijačima, ja sam najmanje bitan, oni nose sve igrače i na tome sam im neizmerno zahvalan. Drago mi je da smo izašli sa tom energijom i počeli utakmicu, pa smo opet imali pad u drugom poluvremenu i Efes je došao do vođstva zahvaljujući nama. To sam verovao i govorio igračima da ćemo se vratiti i pobediti i tako se dogodilo. Ponavljam nadam se da će im ovo pomoći da igraju sa više samopouzdanja, više želje i volje“, dodao je Obradović.

On je naveo da je bilo dobrih stvari u odbrani, ali i propusta.

„Oni su tim koji sve rešavaju spolja. Spustili su na Janisa Papapetrua dva puta, a mi smo napravili samo jednu rotaciju i primili lak koš pa sam zvao tajm-aut i više nije bilo lakih koševa. Neko će reći da smo odigrali korektno, a treba to da radimo u kontinuitetu. Delovalo je kao da su se mučili da nam daju koš. Nismo energetski odigrali kako treba, a čak i tamo je bilo nekih sličnih situacija pa da se ne vraćamo sada na to. Uzmite drugi deo meča protiv Asvela i koliko smo otvorenih šuteva večeras promašili. Devet napada zaredom… Sve to ostavlja posledice, ali neke otvorene šuteve nismo ubacili i dobili meč“, rekao je Obradović.

On je zahvalio navijačima Partizana što su ispoštovali minut ćutanja za bivšeg srpskog fudbalera i trenera Sinišu Mihajlovića, koji je preminuo danas u Rimu.

„To je primer ponašanja navijača Partizana. Navijanje je bilo fantastično. Kada sam bio predstavljen na konferenciji za štampu rekao sam da su navijači Partizana jedinstveni i voleo bih da pomognu timu i da nas bodre, da nema razloga da nikoga vređaju i prozivaju. Molim ih i ovog puta, mi smo svi ovde u istom timu, za isti cilj, u teškim i lepšim trenucima uvek svi zajedno. Naravno, sezona je duga, ali ako mi ne pomažemo to nikako ne valja. Molba navijačima, bodrite tim, ostavite sve drugo sa strane“, istakao je Obradović, koji nije želeo da komentariše eventualni dolazak Fakunda Kampaca u Crvenu zvezdu.

Obradović je ponovio da veruje u ovaj tim Partizana i da „crno-beli“ neće biti aktivni na tržištu.

„Ja imam ovaj tim i verujem im od prvog dana i verovaću im. Sa Zoranom Savićem sam ovo napravio i imali smo probleme sa povredama pa doveli divnog momka, čekamo i Balšu Koprivicu i idemo svi zajedno do kraja. Neigranje Danila Anđušića nije povreda nego moja odluka. Pa čija može da bude? Danilo je prvi ušao u svlačionicu, čestitao momcima i on je posle Kevina Pantera drugi kapiten. Život nije bajka“, zaključio je Obradović.

(Tanjug)

